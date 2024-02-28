Платежи будут осуществляться в криптовалюте TON.

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что со следующего месяца у владельцев каналов в мессенджере появится возможность монетизировать свои проекты и получать за их успешное развитие вознаграждение. Уже сейчас известно, что рекламная платформа в мессенджере откроется для всех желающих почти в ста странах мира. Точный список ещё предстоит выяснить — нас, конечно же, интересует там наличие РФ и РБ.

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У владельцев Telegram-каналов появится возможность получать 50 % от дохода, который мессенджер зарабатывает от показа рекламы. Сам Дуров отметил, что в настоящий момент каналы генерируют около триллиона просмотров ежемесячно. Платежи будут выплачиваться в криптовалюте TON, владельцы каналов в Telegram смогут обналичить выплаты или даже инвестировать их в продвижение и модерацию.

Стоит также отметить, что на фоне выхода новости о появлении монетизации в Telegram стоимость криптовалюты TON выросла почти на 12 %. На момент публикации данного материала цена за Toncoin составляла $2,65 долларов.