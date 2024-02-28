Лицензий было куплено приблизительно на 2,5-3 миллиарда рублей.

До конца текущего года Банк ВТБ планирует перевести всех своих сотрудников на российскую операционную систему Astra Linux. Российские СМИ сообщают, что «Группа Астра» смогла договориться с ВТБ на приобретение бессрочных лицензий упомянутой ОС в рамках заключённого партнёрского соглашения. По предварительным данным, покупка лицензий стоила Банку ВТБ от 2,5 до 3 миллиардов рублей.

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Внедрение Astra Linux происходит по итогам пилотного тестирования, которое длилось в течение 2023 года. Саму систему уже используют в качестве основной ОС около 3,5 тысяч сотрудников различных подразделений банка. Помимо этого, на рабочих местах ещё более 30 тысяч специалистов были проведены предварительные работы по установке «Астры».

В свою очередь, директор «Группы Астра» напомнил, что Банк ВТБ может похвастаться масштабной инфраструктурой, в которой задействовано множество программных решений от разных поставщиков, которые нужно грамотно соединить между собой и обеспечить бесперебойную работу на новой платформе. В настоящий момент «Группа Астра» прилагает все усилия, чтобы инфраструктура банка была в полной мере подготовлена к миграции.

Переход Банка ВТБ на одну из российских ОС обусловлен желанием структуры достичь показателей эффективности, прописанных в «Методических рекомендациях по цифровой трансформации госкорпораций и компаний с госучастием» Минцифры.