Пока в «бете», но уже работают.

Компания VK собирается применить генеративный искусственный интеллект в своих сервисах. В официальном сообщении блога разработчиков говорится о том, что новые возможности, использующие ИИ, уже доступны для опробования в «Почте», «Облаке», «Заметках» и «Календаре Mail.ru».

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Отмечено также, что бета-версии новых функций с генеративной нейросетевой моделью расширили возможности сервисов VK. Их основные задачи — помочь пользователю с рутиной и генерацией новых идей. Работа с большим объёмом писем тоже должна упроститься.

Отдельно прописано, что конкретно изменилось в продуктах VK, вот список:

«Почта Mail.ru». Нейросеть составит краткий пересказ входящего письма и выделит главные мысли, что должно сэкономить время на прочтении длинных сообщений. Новая технология умеет «пережёвывать» большие письма и выдать по итогу их краткое описание с главными мыслями.

«Облако Mail.ru» и «Заметки Mail.ru». Здесь искусственный интеллект поможет создать текст на любую заданную тему, а также сгенерировать идеи и написать пост для социальных сетей.

«Календарь» — поможет придумать креативное поздравление с предстоящим днём рождения у родных и близких.

В самой VK подчёркивают, что попробовать бета-версии новых возможностей можно с любого почтового ящика, после авторизации пользователя пользователю поступит письмо с инструкцией.