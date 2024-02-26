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Редакция
Новости Software Алексей Сычёв
Основатель NVIDIA заявил, что современным детям нет нужды изучать программирование
Всю работу будет делать искусственный интеллект.

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Разного рода эксперты с завидным постоянством приговаривают то одну профессию к вымиранию, то другую, ссылаясь на неизбежное вытеснение человека из определённых сфер деятельности. По мнению основателя и бессменного лидера компании NVIDIA Дженсена Хуана (Jensen Huang), на выступление которого ссылается Tom’s Hardware, навыки программирования современным детям в будущем не пригодятся, поскольку разработкой программ будет заниматься искусственный интеллект. Человеку будет достаточно сформулировать естественным языком техническое задание, а всю работу по написанию программного кода осилит система искусственного интеллекта.

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Источник изображения: NVIDIA

По мнению главы NVIDIA, нынешним детям лучше присмотреться к другим профессиям, которые подразумевают «овладение более ценными навыками» вроде биологии, образования или технологии производства. Впрочем, владеть родным языком для человека тоже важно, поскольку для написания кода силами искусственного интеллекта нужно будет грамотно сформулировать задачу.

Не все эксперты разделяют подобное мнение, справедливо отмечая, что по мере эволюции средств разработки программного обеспечения такие прогнозы звучали не раз, но в итоге миру требуются всё новые программисты. Написание программного кода станет доступно более широкому кругу специалистов, в этом заключается основное последствие использования искусственного интеллекта для автоматизации процесса разработки ПО.

#nvidia #искусственный интеллект #дженсен хуанг
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