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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Банк России отозвал лицензию у «Киви банка» — сервис Qiwi уже запретил вывод средств и пополнение кошельков
Пополнить кошелёк Steam через Qiwi больше нельзя. Увы.

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Сегодня, 21 февраля, стало известно, что Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Киви банка». Практически сразу после этого платёжный сервис Qiwi запретил вывод средств и пополнение кошельков. С работой мобильного приложения тоже возникли проблемы из-за высокой нагрузки (автор данного материала проверил это лично).

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Вывести средства с кошелька Qiwi тоже нельзя — в таком случае появляется сообщение, что платёж нельзя провести. В Центробанке же по поводу отзыва лицензии у «Кива Банка» заявили следующее: «Деятельность организации характеризовалась вовлечённостью в проведение высокорисковых операций, направленных на обеспечение расчётов между физическими лицами и теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и т.п., а также поиском новых способов обхода вводимых регулятором ограничений».

Центробанк указал на «многочисленные случаи открытия банком Qiwi-кошельков с использованием персональных данных физических лиц без их ведома и проведения по ним операций, что создавало значительные риски для граждан». По мнению ЦБ, банк «не принял действенных мер для снижения рисков в своей деятельности, несмотря на активную надзорную работу Банка России, и продолжил проведение высокорисковых операций».

В пресс-релизе регулятора также сказано, что информация о проводимых банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, уже передана в правоохранительные органы. Что касается средств, оставшихся на кошельках Qiwi. к которым у пользователей пока нет доступа, то Банк России напомнил, что страхование вкладов в России не распространяется на средства в электронных кошельках, отметив, что «клиентам, имевшим деньги на счетах в банке, нужно обращаться за выплатами в АСВ».

Отдельно хочется посочувствовать игрокам, которые пополняли кошельки Steam с помощи сервиса Qiwi. До сегодняшнего дня это был чуть ли не единственный рабочий способ совершения покупок в магазине Valve для жителей из РФ и РБ. Осмелимся предположить, что многочисленные посредники, предлагавшие услуги по пополнению кошелька Steam, но бравшие невменяемо большую комиссию, использовали Qiwi, просто «приклеивая» к 9 % комиссии сервиса свои 10-20 %.

#qiwi
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В российском Steam вернули возможность пополнения кошелька через Qiwi
Летняя распродажа в Steam официально стартовала и продлится до 13 июля
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