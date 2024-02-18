OpenAI попала в их число.

Можно не сомневаться, что именно приближение выборов американского президента подтолкнуло компании технологического сектора, тоже преимущественно американские, подписать пакт о борьбе с дезинформацией, создаваемой с помощью искусственного интеллекта и распространяемой в политических целях. Соглашение было подписано Microsoft, Meta Platforms, Google, Amazon, IBM, Adobe и британским разработчиком процессорных архитектур Arm, как сообщает Reuters, и случилось это на полях Международной конференции по безопасности в Мюнхене.

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Источник изображения: Reuters

Создавшая популярный чат-бот ChatGPT компания OpenAI тоже вошла в число 20 компаний, взявших на себя обязательства по борьбе с распространением дезинформации, созданной с помощью систем искусственного интеллекта. Помимо Meta, чья деятельность в РФ признана экстремистской как раз за распространение информации политического толка, к инициативе примкнули TikTok и принадлежащая Илону Маску (Elon Musk) социальная сеть X.

Механизмы борьбы с дезинформацией ещё явно не прописаны, но компании технологического сектора уже давно пытаются присваивать изображениям и видео, созданным искусственным интеллектом, особые цифровые метки. Компании также берутся вести среди пользователей разъяснительную работу по выявлению «фальшивок». Кстати, формально инициатива направлена на борьбу с политической дезинформацией в предвыборных кампаниях по всему миру, а не только в США, но очевидно, что упор будет делаться именно на этот регион.