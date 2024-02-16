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Редакция
Новости Software Алексей Сычёв
Apple рассчитывает в этом году внедрить на своих платформах как можно больше функций искусственного интеллекта
Включая и возможность ускорения разработки приложений.

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Агентство Bloomberg по собственным каналам выяснило, что Apple сейчас активно работает над внедрением функций искусственного интеллекта в свою программную экосистему, и многие из результатов этой работы будут преданы огласке в июне текущего года на профильной конференции WWDC, либо чуть позже.

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Источник изображения: Apple

Возможности искусственного интеллекта в этом году обогатят не только операционные системы Apple для различных устройств, а также поисковые функции и точность ответов на запросы фирменного ассистента Siri. Компания стремится к созданию помощника для разработчиков программного обеспечения, который будет полагаться на функции искусственного интеллекта и больших языковых моделей. Такой ассистент поможет разработчикам не только быстрее писать код, но и тестировать готовые приложения. Аналогичные возможности уже предоставляет своим партнёрам и клиентам корпорация Microsoft в рамках функционирования GitHub Copilot.

#apple #искусственный интеллект #siri #github copilot
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