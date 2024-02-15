Очный формат, ожидаемая тема.

Ежегодная конференция для разработчиков Microsoft Build должна в этом году пройти в Сиэтле в период с 21 по 23 мая, мероприятие посвятят технологиям на базе искусственного интеллекта. Там должны быть представлены новые функции для ИИ-помощника Copilot и не только.

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В настоящий момент редмондцы ещё не опубликовали официальное расписание конференции, но зато пригласили потенциальных участников пройти регистрацию. Microsoft Build должна пройти в очном формате, как и в прошлом году. Онлайн-трансляция с мероприятия и записи важных докладов тоже, разумеется, будут.

Напомним, за последние месяцы Microsoft чётко дал понять конкурентам и всей индустрии, что будущее за ИИ. Компания поддержала финансированием множество проектов по разработке технологий на основе искусственного интеллекта, что послужило катализатором для создания множества новых сервисов и инструментов.

В ближайшем будущем редмондцы займутся внедрением ИИ-инструментов в Windows и Microsoft 365, о чём, скорее всего, и пойдёт речь на грядущей Microsoft Build. А ещё сегодня нам должны рассказать о дальнейшей судьбе игрового подразделения Xbox, о чём мы оперативно вас проинформируем.