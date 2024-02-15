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Редакция
Новости Software Алексей Сычёв
Власти ОАЭ согласны превратить страну в полигон для испытаний искусственного интеллекта
И активно привлекают в страну профильных специалистов.

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Агентство Bloomberg сообщает, что отвечающий в ОАЭ за развитие систем искусственного интеллекта министр Омар аль Олама (Omar Al Olama) выразил принципиальное согласие с высказанной недавно главой OpenAI Сэмом Альтманом (Sam Altman) идеей использования данной страны в качестве своего рода испытательного полигона для формирования правил использования систем искусственного интеллекта, которые в дальнейшем принимались бы другими странами и регионами.

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Источник изображения: Getty Images

Министр назвал ОАЭ серьёзным игроком в сфере искусственного интеллекта, а также заверил американскую сторону в намерениях надёжного и долгосрочного партнёрства в технологической сфере. При этом чиновник заявил, что данная формула не исключает возможности сотрудничества ОАЭ и с Китаем. По крайней мере, отказываться от такой биполярной, как минимум, политики власти ОАЭ не хотят. По словам чиновника, в прошлом сентябре в ОАЭ насчитывалось 120 000 специалистов, работающих над системами искусственного интеллекта. Два года назад их насчитывалось всего 30 000 человек, и трудовая миграция в этом отношении стала для ОАЭ серьёзным подспорьем.

#искусственный интеллект #openai #оаэ #сэм альтман
Источник: bloomberg.com
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