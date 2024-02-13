Но не людей, а целых стран.

На межгосударственном мероприятии в ОАЭ основатель и глава OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) выступал дистанционно в форме видеоконференции, как отмечает Bloomberg, и поделился свежими идеями относительно траектории дальнейшего развития рынка систем искусственного интеллекта. Во-первых, он предложил хозяевам мероприятия в лице властей ОАЭ стать владельцами своего рода экспериментального полигона для испытания разработок в сфере искусственного интеллекта, чтобы в дальнейшем предлагать правила и законы, определяющие их применение на рынках других регионов.

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Источник изображения: Bloomberg, Dustin Chambers

Во-вторых, Сэм Альтман заявил о намерениях компании OpenAI сделать некоторые большие языковые модели открытыми с точки зрения условий распространения исходного кода. Какие модели компания решится открыть в этом отношении, пока не уточняется.

Наконец, Альтман призвал к созданию неких инструментов, которые позволили бы использовать системы искусственного интеллекта даже самым бедным странам, поскольку не все государства могут позволить себе самостоятельную разработку собственных систем искусственного интеллекта.