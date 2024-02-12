Она дополняет проект «Лето кода».

Компания Google сообщила о начале «Сезона документации 2024» (он же Google Season of Docs, GSoD) — инвестиционной программы, дополняющей проект «Лето кода». Последняя предоставляет финансирование проектам с открытым исходным кодом для найма технических писателей и улучшения уровня документирования проектов.

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Сообщается, что приём заявок от организаций на участие в GSoD 2024 стартует 22 февраля и продлится вплоть до 2 апреля 2024 года. В правилах прописано, что Google соберёт самые востребованные проекты и окажет им финансовую поддержку для доработки документации.

Google Season of Docs обеспечивает поддержку проектов с открытым исходным кодом для улучшения их документации и даёт профессиональным техническим писателям возможность получить опыт работы с открытым исходным кодом.

Каждый отобранный участник может получить от $5 до $15 тысяч. Сумма, которую получит каждая организация, будет зависеть от потребностей проекта и в рамках выпуска нужной документации. После найма технического писателя организации получат 40 % гранта, а оставшиеся 60 % им будет передано после успешного завершения программы GSoD 2024.

Также Google отдельно выпустила «Руководство для технического писателя» для участия в программе GSoD 2024. Компания также советует работать с репозиторием Google Season of Docs на GitHub, чтобы найти организации, которые выразили заинтересованность в участии в GSoD 2024.