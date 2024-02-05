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Новости Software Алексей Сычёв
Превращение Яндекса в российскую компанию обойдётся инвесторам в 475 млрд рублей
Да, точка после этого сокращения не ставится.

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Пресс-релиз на сайте Яндекса позволил начать неделю с исторически важной новости: данный разработчик программного обеспечения и инфраструктурных решений договорился о схеме реструктуризации, в результате которой утратит зависимость от нидерландской Yandex N.V. и окончательно станет российской компанией. После завершения сделки, которая подразумевает выкуп основной части активов за 475 млрд рублей, российская компания будет называться МКАО «Яндекс» (международная компания акционерное общество). Примерно 230 млрд рублей будут после одобрения всеми заинтересованными инстанциями уплачены в виде денежных средств, а остальные выплаты материализуются в виде акций класса «А» нидерландской Yandex N.V. Последняя до конца текущего года сохранит ограниченные права на использование части своих технологий, но с 31 июля сменит название и прекратит использовать бренды Яндекса.

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Источник изображения: Яндекс

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За бортом сделки останутся зарубежные стартапы Nebius, Toloka, Avride и TripleTen, а также центр обработки данных в Финляндии. Генеральным директором Яндекса останется Артём Савиновский, а в целом основными владельцами активов компании станут топ-менеджеры и Закрытый паевой инвестиционный фонд «Консорциум.Первый», пайщиками которого также будут структура Александра Чачава, предпринимателя и основателя венчурного фонда LETA Capital; структура Павла Прасса, генерального директора одного из крупнейших специализированных депозитариев «ИНФИНИТУМ»; структура группы «ЛУКОЙЛ»; структура Александра Рязанова, многопрофильного инвестора и предпринимателя. Этот ЗПИФ сможет номинировать шесть из десяти членов совета директоров МКАО «Яндекс». Ещё двоих представителей смогут номинировать топ-менеджеры Яндекса через профильную структуру «Фонд менеджеров», которая наделяет их специальными правами, включая возможность наложить вето при принятии решений по особым вопросам, касающихся реорганизации группы, утверждения бюджета, одобрения крупных сделок и внесения изменений в Устав. Сделку планируется закрыть в два этапа ко второй половине 2024 года после получения одобрения акционеров Yandex N.V. и регулирующих органов.

#яндекс #сделка #реструктуризация
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