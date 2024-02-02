Imagen 2 также можно использовать отдельно как сервис ImageFX.

Компания Google представила перспективный генератор изображений Imagen 2, который должен порадовать пользователей картинками с высоким реализмом и без типичных артефактов для подобного рода систем. Опробовать новинку можно как в составе чат-бота Bard, так и в качестве отдельного сервиса ImageFX на платформе бета-тестирования AI Test Kitchen.

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По предположениям аналитиков, система Imagen 2 улучшит положение чат-бота Bard, который в последнее время и так получал большое количество важных обновлений. Например, в декабре помощник перевели на большую языковую модель Gemini Pro.

Что касается использования Imagen 2 в качестве отдельного приложения ImageFX, то для этого потребуется регистрация в программе AI Test Kitchen. Аналогичное правило действует в отношении MusicFX, над улучшением которого Google тоже поработала. Сервис ImageFX позволяет генерировать реалистичные изображения по текстовому описанию, а также редактировать полученный результат, меняя налету стиль и так далее.

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Картинки, созданные с помощью генератора изображений Imagen 2, будут маркироваться с помощью метаданных и цифровых водяных знаков SynthID. Таким образом, если пользователь наткнётся на подобные изображения в поиске Google, то сможет сразу их опознать.