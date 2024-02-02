Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Google объявила о запуске перспективного ИИ-генератора изображений Imagen 2, который уже встроен в Bard
Imagen 2 также можно использовать отдельно как сервис ImageFX.

реклама

Компания Google представила перспективный генератор изображений Imagen 2, который должен порадовать пользователей картинками с высоким реализмом и без типичных артефактов для подобного рода систем. Опробовать новинку можно как в составе чат-бота Bard, так и в качестве отдельного сервиса ImageFX на платформе бета-тестирования AI Test Kitchen.

реклама

По предположениям аналитиков, система Imagen 2 улучшит положение чат-бота Bard, который в последнее время и так получал большое количество важных обновлений. Например, в декабре помощник перевели на большую языковую модель Gemini Pro.

Что касается использования Imagen 2 в качестве отдельного приложения ImageFX, то для этого потребуется регистрация в программе AI Test Kitchen. Аналогичное правило действует в отношении MusicFX, над улучшением которого Google тоже поработала. Сервис ImageFX позволяет генерировать реалистичные изображения по текстовому описанию, а также редактировать полученный результат, меняя налету стиль и так далее.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Картинки, созданные с помощью генератора изображений Imagen 2, будут маркироваться с помощью метаданных и цифровых водяных знаков SynthID. Таким образом, если пользователь наткнётся на подобные изображения в поиске Google, то сможет сразу их опознать.

#google #искусственный интеллект #нейросети #bard #imagen 2
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

SK hynix поможет NVIDIA выпускать ускорители вычислений на территории США
AMD уверена, что лидирует на рынке компьютеров с функцией ускорения ИИ
Глава NVIDIA убеждён, что запрос на суверенитет стран в области ИИ обеспечит высокий спрос на ускорители этой марки
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Моделирования показало, что Вселенная может обладать сознанием
19
Как Sony за 43 минуты разрушила планы Microsoft по Xbox на 2024 год
36
Перешел с игрового ПК на производительный ноутбук и очень пожалел — рассказываю о причинах
49
Сборка геймерского ПК с RTX 4070 Super и почему я отказался от AMD RX 7800 XT
128
Graven: абсолютно бестолковый ретро-шутер с безобразной оптимизацией
2
Почему Linux не для игр на примере игры 7 Days to Die
30
Управление немецкими железными дорогами работает на ПК под ОС Windows 3.11 и MS-DOS с 8 Мб ОЗУ
29
Собираем производительный игровой ПК на основе процессора Intel Core i7-14700KF
11
Пришло время избавляться от консолей Xbox
6
Как правильно собирать игровые ПК с современным дизайном
15

Сейчас обсуждают

unhurtable
19:56
Дабы не прослыть балаболкой ты конечно озвучишь что за электроника используется или опять хвост в дупу а сам в кусты?
Кнут и пряник: США поставят Турции F-35, если она решит проблему с российскими ЗРК С-400
Никита Ермолаев
19:54
Продал 2 шт 6800хт от Ред Дэвида меньше чем за неделю, и цена была выше средней....
Сборка геймерского ПК с RTX 4070 Super и почему я отказался от AMD RX 7800 XT
Eppius
19:52
Попросите свой дерьмо-интеллект что бы он вам новую видеокарту разработал которая будет в два раза дешевле 4090 и в два раза быстрее.
AMD рассматривает создание ПК на базе искусственного интеллекта
Red Red
19:49
Вспомнил видел термоусадку большого диаметра предлагаю ее чимбе на руки, и феном нагреть, как думаете руки прямее станут?
Почему Linux не для игр на примере игры 7 Days to Die
Eppius
19:48
Конйликт с РФ всегда означет конец для того кто его начанет. Поэтому Румыния другими словами призвала готовиться к собственному исчезновению с мировой карты.
Politico: Начальник генштаба Румынии призвал готовиться к конфликту с Россией
Eppius
19:46
Пипец люди...
OnePlus Nord N30 SE получил камеру на 50 Мп и NFC
Eppius
19:45
Еслиб я был президентом то давно бы уже отгрузил Ирану пару тройку дивизионов тополей с ядерной начинкой. Что бы они могли по сша залупить в случае начала какого то глобального удара по Ирану. И наме...
"Ястребы" требуют от Байдена начать бомбардировку Ирана прямо сейчас
Чато- -Бот
19:38
Мойша, бебу какляцкую сосни, тебя и попустит, укурок пархатенький. И привет Кутузику передавай.
Госдеп разрешил приобрести Индии американское оружие на $4 млрд
Сергей Негода
19:38
Опять тот же писака, который каждый день пишет ч о xbox вот вот умрет?)
Как Sony за 43 минуты разрушила планы Microsoft по Xbox на 2024 год
Станислав Кузнецов
19:36
Знатно зомбизрители путивизора порвались и минусов наставили
Управление немецкими железными дорогами работает на ПК под ОС Windows 3.11 и MS-DOS с 8 Мб ОЗУ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем