Но у «Сбера» ещё есть Chipz!

Созданная при поддержке входящей в «Сбер» компании «Сберинтертеймент» социальная сеть «Панч» прекратила своё существование. Сам сервис прожил не особо долго: его запустили с лета 2022 года. Российские СМИ сообщают, что в связи с невозможностью вести дальнейшую поддержку площадки руководство «Панча» с 17 января ограничили публикацию нового контента на сервисе, а 31 января соцсеть была официально закрыта.

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В ещё существующем Telegram-канале соцсети «Панч» было оставлено заявление следующего содержания: «На текущем рынке видеоплатформ очень трудно оставаться независимым проектом. Несмотря на постоянный рост авторов и количества контента, нам было непросто масштабировать зрителей. Рост замедлился, и это предопределило судьбу проекта».

Напомним, «Панч» основали выходцы из «Яндекса» и «Газпром-Медиа». Соцсеть позволяла создавать музыку из готовых аудиоэффектов, битов и, разумеется, нейросетей. С помощью последних получалось генерировать тексты песен на основе нескольких слов. Авторы позиционировали свой проект как первую в России платформу, где музыкальный пользовательский контент «проходит путь от создания до распространения». Сервис был одновременно и музыкальной студией, и реалити-шоу.

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В любом случае, теперь это в прошлом — мы также вряд ли узнаем, получилось ли что-то заработать у создателей «Панча». Но зато продолжим внимательно следить за развитием сети Chipz, которая является аналогом TikTok. В настоящий момент «Сберинтертеймент» отдельно обозначил, что сервис по созданию и продвижению видеоконтента продолжит работу, закрывать его пока не планируют.