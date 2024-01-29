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Новости Software Игнатий Колыско
Браузер Arc для iOS научился генерировать персональную страницу с ответами на поисковый запрос
Функция работает на базе языковых моделей OpenAI.

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Разработчики мобильного браузера Arc обновили мобильное приложение для iOS. Новая версия программы получила функцию Browse for Me, которая при поиске в интернете не перенаправляет на выдачу Google или другого поисковика, но зато сама формулирует ответ в виде персональной веб-страницы.

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Журналисты издания The Verge смогли проверить новую функцию браузера Arc. Они запросили счёт у спортивной команды, на что сервис просканировал несколько сайтов и выдал страницу с заголовком «Победила такая-то команда» с итоговым счётом, лучшими фрагментами игры в виде YouTube-вставок и множеством ссылок на материалы, связанных по данной теме.

Разработчики Arc заявили, что их новая технология работает на основе языковых моделей OpenAI. Представитель The Browser Company (занимаются разработкой Arc) Джош Миллер сообщил, что доступ к поиску сделали максимально простым. Поле ввода становится активным сразу при запуске приложения, поэтому пользователь может начать ввод запроса незамедлительно.

Arc Search для iOS также сможет похвастаться следующими функциями:

  • блокировка рекламы и трекеров;
  • отображение страницы в режиме чтения без отвлекающих элементов;
  • использование традиционных поисковых систем — Google, например;
  • автоматическое архивирование открытых вкладов каждую ночь.
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В ближайшем будущем The Browser Company собирается представить собственную систему синхронизации открытых вкладок, настроек и другой информации, получившую название Arc Anywhere. Приложение Arc Search бесплатно для iOS. В декабре бета-версия браузера Arc была также представлена для Windows.

#браузеры #arc
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