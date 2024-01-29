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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Microsoft объявила о прекращении поддержки текстового редактора WordPad
Спустя 28 лет службы, если что.

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Компания Microsoft приняла решение прекратить поддержку текстового редактора WordPad, который считается одной из старейших программ в линейке редмондцев. Впервые он был представлен ещё во времена Windows 95, приложение завершило свой жизненный цикл после 28 лет развития.

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Долгие годы приложение WordPad считалось простым решением для работы с текстом, но оно планомерно устаревало. Microsoft это тоже прекрасно понимает, в связи с этим от дальнейшего развития редактора она решила отказаться. Именно потому в обновлении Windows 11 Canary Build, предназначенном для участников программы Windows Insiders, программу уже не включили.

Microsoft дала понять, что начиная с текущей сборки Windows 11 приложения WordPad и People не будут устанавливаться в ходе чистой инсталляции ОС, а в ближайшем будущем их вовсе исключат из обновлений. Для редактирования текстовых документов редмондцы рекомендуют использовать Word (для сложной редактуры) и «Блокнот» (для работы с простыми текстовыми файлами).

Далеко не все пользователи оценили желание Microsoft завершить поддержку WordPad. Удобство программы заключалось в том, что она содержит в себе расширенный набор инструментов для правки текста, чего нет в «Блокноте».

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Напомним, пять лет назад разработчики заявили о своём желании исключить Paint из стандартного набора программ Windows, но высокая популярность приложения вынудила оставить графический редактор в Microsoft Store. Нельзя исключать, что в будущем WordPad ещё появится в стандартном наборе, но уже под другим названием.

#microsoft #wordpad
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