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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Пакет «МойОфис» получил крупнейшее обновление: 860 правок, 20 новых функций и ускоренная работа редакторов
Актуально для потребительских версий настольных программ пакета «МойОфис».

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Холдинг «МойОфис», российский разработчик одноименного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций, объявил о выпуске крупнейшего за год обновления для настольных редакторов потребительских версий программ. Так, например, в состав «МойОфис Стандартный. Домашняя версия» версии 2.7 вошло свыше 860 изменений и доработок, в том числе 20 совершенно новых пользовательских функций.

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В свежем сообщении своего официального блога разработчики рассказали, что теперь потребительская версия пакета «МойОфис Стандартный» получила возможность добавить любой инструмент из меню команд или кнопку с панели инструментов на отдельную панель «Избранное» и создать тем самым свой уникальный набор часто используемых средств. По задумке разработчиков, это позволит ускорить подготовку типовых документов и «значительно снизить время на поиск и выбор нужного инструмента». Процесс добавления элементов на панель «Избранное» осуществляется с помощью контекстной команды «Добавить действие». Всего же на панели можно разместить до 14 элементов.

Ещё одно приятное новшество — гибкие настройки, позволяющие создавать уникальные колонтитулы. Теперь пользователи могут настраивать колонтитул первой страницы, а также колонтитулы для чётных и нечётных страниц при двусторонней печати. Сообщается, что новые настройки ускоряют и упрощают подготовку документа для последующей «обшивки».

Работа с гиперссылками в настольных редакторах тоже была улучшена — теперь для их создания, изменения или удаления нужно меньше времени и кликов. Саму же ссылку можно добавить, выделив слово или фразу целиком (или подставив курсор к нужному слову). Процесс удаления ссылки тоже максимально упрощён — это можно сделать из контекстного меню или из окна «Редактировать ссылку». В табличном редакторе появилась возможность устанавливать гиперссылки на листы, что позволит создавать оглавления в табличных документов и быстро перемещаться между листами.

Частные пользователи пакета «МойОфис» получили возможность настраивать нумерацию страниц. Теперь в настольных редакторах пользователи могут добавлять особую нумерацию для каждого раздела документа. Например, можно изменять шрифт, размер и направление выравнивания, как и в случае с обычным текстом. Появилась функция двойной нумерации, когда номера страниц отображаются в верхней и в нижней части страницы документа. Представленные настройки должны помочь создать документ, который точно соответствует необходимым требованиям пользователя.

Из других особенностей и «фишек» обновлённого пакета «МойОфис» следует также упомянуть следующее:

  • возможность удаления дубликатов в один клик — пользователи табличного редактора могут быстро обрабатывать информацию и не тратить время на очистку дубликатов вручную;
  • упрощённый поиск фрагментов текста в документах — панель поиска и замены получила не только поля для ввода искомого фрагмента текста внутри документа, но и клавиши навигации по найденным элементам;
  • возможность для табличного редактора устанавливать точные размеры ячеек вручную;
  • табличный редактор получил значительное ускорение при выполнении операций с некоторыми формулами, фильтрами и некоторыми функциями.
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«Миллионы обычных пользователей ежедневно работают в продуктах “МойОфис”. Для них удобство использования офисного ПО столь же важно, как и для наших корпоративных клиентов. Поэтому для частных лиц мы также выпускаем обновления, значительно расширяющие возможности наших продуктов, и добавляем все большее количество востребованных функций в них. В состав этого релиза вошли наши передовые разработки, новые технологии и более совершенные средства для эффективной работы с документами», — заявил Петр Щеглов, директор департамента по работе с массовым сегментом «МойОфис».

#российское по #мойофис
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