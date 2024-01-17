Но сохранит высокую комиссию.

Компания Apple изначально запрещала осуществлять платежи внутри приложений на платформе iOS через альтернативные системы, а с получателей денег взимала комиссию в размере либо 15%, либо 30%. Как отмечает Bloomberg, давно рассматриваемое в судах американской юрисдикции дело о необходимости допуска в эту экосистему сторонних платёжных систем недавно добралось до высшей инстанции, и Верховный суд отказал Apple в соответствующей апелляции.

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Источник изображения: Apple

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По сути, теперь Apple вынуждена будет открыть доступ к платежам на платформе iOS всем желающим. Впрочем, она не растерялась, и заявила, что даже в этом случае будет собирать комиссию в размере либо 12%, либо 27%. Новость вызвала снижение курса акций компании на 2,7%, поскольку для неё это будет важная уступка, которая приведёт к снижению профильных доходов. Переход на сайт сторонней платёжной системы будет предваряться соответствующим предупреждением. По оценкам сторонних разработчиков, альтернативные системы потребуют от 3 до 6 % при проведении платежа, поэтому новый способ в конечном итоге не обеспечит снижения издержек с учётом сохранения высокой комиссии на стороне Apple.