Его поддерживают только самые последние процессоры. Но это пока.

Операционная система Windows 11 в скором времени должна обзавестись полноценной поддержкой сверхбыстрых USB-устройств. Компания Microsoft начала тестировать в своей актуальной ОС поддержку стандарта USB4 2.0 со скоростью передачи данных до 80 Гбит/c, что вдвое выше возможности USB4.

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Бета-версия Windows 11 с порядковым индексом 23615 уже получила поддержку USB4 2.0, опробовать её можно в рамках программы Windows Insider на канале Dev. На данном этапе в тестировании принимает участие небольшое количество пользователей, поэтому оценить возросшие скорости могут далеко не все.

Ещё важно отметить, что для поддержки стандарта USB4 2.0 потребуется компьютер с одним из топовых процессоров Intel последнего поколения. Как вариант — мобильные чипы Core 14-го поколения HX-серии, представленные недавно в рамках выставки CES 2024.

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Сама Microsoft по поводу внедрения обновлённого стандарта USB4 говорит следующее: «Это первое крупное обновление стандарта USB4, которое повышает производительность с 40 Гбит/с до 80 Гбит/с. Он должен обеспечить поддержку нового поколения высокопроизводительных мониторов, систем хранения данных и возможностей подключения. Стандарт полностью обратно совместим с периферийными устройствами, поддерживающими предыдущие поколения USB и Thunderbolt, он также поддерживает все другие функции USB Type-C».