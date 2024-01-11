Есть рост у ИИ-сервисов, но только не у игрового сектора.

Аналитики сервиса Data.ai подвели итоги 2023 года по цифровым площадкам App Store, Google Play и даже некоторым сторонним решениям для Android-приложений. Специалисты доподлинно установили, что в 2022 году экономика мобильных приложений впервые замедлилась, но в 2023 году рынок вернулся к росту. Как итог — рост потребительских расходов на мобильное ПО за прошлый год составил 3 % по сравнению с предыдущим периодом и достиг $ 171 миллиарда.

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Основным драйвером роста стали потребительские расходы на неигровые приложения — в том числе, из-за успеха TikTok. А вот общее количество загрузок изменилось уже не так сильно: 257 миллиардов, рост на 1 % по сравнению с предыдущим периодом. Специалисты объясняют провальный 2022 год общим спадом экономики приложений — когда пандемия закончилась, а потребители по разным причинам вынуждены были сократить свои расходы.

Совершенно иным образом дела обстоят в 2023 году: есть рост потребительских расходов на неигровые приложения, за год они выросли на 11 % и достигли $64 миллиарда. Здесь особое внимание стоит уделить соцсетям и конкретно TikTok, который и стал локомотивом положительного движения. У данного сервиса выручка за всё время превысила $10 миллиардов, у остальных приложений соцсетей выручка растёт на 150 % и составила $1,3 млрд. По данным Data.ai, более 1500 приложений обеспечили себе годовую выручку свыше $10 миллионов, у 219 получилось преодолеть отметку в $100 миллионов, а 13 приложений смогли заработать свыше $1 миллиарда. Причём, в списке последних есть новички: Royal Match, Google One, Max и Gardenscapes.

Ещё одно важное направление для повышения потребительских расходов — это сегмент генеративного искусственного интеллекта. Рынок данных приложений вырос здесь в 7 раз, в лидеры выбились ChatGPT, Ask AI и Open Chat.

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Что касается мобильных игр, то в 2023 году данный сегмент не смог показать роста: по итогам 2023 года произошло снижение расходов пользователей на 2 % до $107 миллиардов. Количество загрузок тоже не сильно изменилось по отношению к предыдущему году — 88 миллиардов скачиваний. Стабильной популярностью у пользователя мобильных устройств пользуются гиперказуальные игры, симуляторы и экшены. Если что, расходы пользователей на Genshin Impact за всё время превысили $4 миллиарда.