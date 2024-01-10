Работу потеряют около 500 человек.

Издание Bloomberg сообщает, что стриминговый сервис Twitch планирует сократить сразу 35 % своих сотрудников. Информация об этом должна была появиться уже сегодня, 10 января, но пока никаких вестей на этот счёт не поступало.

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Увольнения стали следствием укоренившихся опасений руководства сервиса насчёт растущих убытков и ухода нескольких топ-менеджеров. Кстати, здесь нелишним будет вспомнить о прекращении работы Twitch на территории Южной Кореи, поскольку там сервис нёс «значительные убытки».

Twitch и раньше сокращал персонал, но не в таких масштабах. Последняя волна увольнений случилась в ноябре прошлого года. Нынешние 35 % — это около 500 человек. А в марте 2023-го работу потеряли 400 человек. Если все данные от Bloomberg окажутся верны, то в Twitch после всех увольнений останется около 930 сотрудников. Это в два раза меньше, чем в прошлом году.

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Руководство сервиса заявило, что, дескать, управление сайтом, поддерживающим 1,8 миллиарда часов видеоконтента в прямом эфире в месяц, требует огромных затрат, даже не смотря на то, что Twitch опирается на инфраструктуру Amazon.