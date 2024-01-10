Попытка заменить «Википедию», которая хочет свернуть развитие русскоязычного раздела.

Ещё летом прошлого года состоялся запуск портала «Рувики», который позиционируется в качестве российского аналога «Википедии». Сегодня стало известно о завершении этапа бета-тестирования, а уже с 15 января сервис заработает в полноценном режиме.

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Администрация ресурса заявила, что в своём финальном варианте портал претерпит несколько изменений, направленных на формирование персонализированного контента. «Рувики» сможет предоставлять пользователям тематические подборки материалов вкупе с функциями аудиопересказа полной и сокращённой версии статьи. Также после запуска сервис получит обновлённый личный кабинет, а в ближайшем будущем состоится запуск раздел видео и подкастов.

Напомним, проект «Рувики» был анонсирован на «Российском интернет форуме» в Подмосковье в мае 2023 года. Владельцы сервиса утверждают, что он никак не связан с «Викимедиа Ру», хоть и будет управляться одним из его авторов и целым бывшим руководителем Владимиром Медейко.

Владимир Медейко также рассказал, что на «Рувики» размещено свыше 1,9 миллиона статей из российской «Википедии». С момента запуска сервис успел получить поддержку 20 языков народов России, включая алтайский, башкирский, бурятский, вепсский, ингушский и калмыцкий. Команда поддержки сервиса уверяет, что в течение 2024 года на «Рувики» появятся ещё 10 языков.

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Запуск «Рувики» происходит спустя несколько недель после того, как некоммерческое партнёрство «Викимедиа РУ», занимавшееся развитием русскоязычного раздела «Википедии», объявило о намерении закрыться по собственной инициативе.