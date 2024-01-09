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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Данные исследования: Telegram почти догнал «ВКонтакте» по аудитории в РФ
Никакого удивления, на самом деле.

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Российские СМИ со ссылкой на данные агентства Mediascope сообщили, что в октябре 2023-го аудитория Telegram в России достигла 82,3 миллиона человек. Это на 30 миллионов больше, чем двумя годами ранее. Ещё важно, что по размеру аудитории Telegram почти догнал соцсеть «ВКонтакте», у которой количество пользователей в октябре 2023 года составило 89,2 миллиона человек.

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Третье место в списке самых популярных соцсетей в России занял TikTok — у него набралось 67,6 миллиона пользователей, а четвёртое место закрепилось за «Одноклассниками» с их 50,1 миллиона пользователей. Наконец, Instagram* замкнула собой пятёрку лучших — у данной соцсети в октябре 2023-го аудитория в России составила 25,1 миллиона человек.

Запрещённый в РФ сервис стремительно теряет популярность, ведь ещё в октябре 2021-го у него было 62,3 миллиона аудитории. Два года назад Instagram* занимал второе место по популярности среди соцсетей в России.

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*принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена.

#telegram #вконтакте
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