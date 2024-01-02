С ботами действительно получилось занимательно.

Команда поддержки популярного мессенджера Telegram ещё несколько недель назад, в момент выпуска очередного большого обновления, пообещали подготовить до конца 2023 года ещё один апдейт. Обещание было сдержано, поскольку Telegram получил-таки финальное обновление буквально под конец прошлого года — с улучшенными звонками и новыми функцями ботов.

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Теперь звонки в Telegram стали более привлекательными для пользователей, ведь разработчики переработали внешний вид данной функции, внедрили новые анимации и фоны. Последние будут меняться в зависимости от этапа звонка — вызова, самого разговора или уже завершения. Команда поддержки Telegram также смогла добиться снижения энергопотребления во время совершения звонка, что должно помочь пользователю сэкономить заряд устройства. Свершённая «магия» с энергопотреблением должна также положительно сказаться на свершении звонков на старых устройствах. Девелоперы дали понять, что продолжат улучшать функцию звонков и в наступившем 2024 году, уделяя внимание как улучшению энергопотребления, так и повышению стабильности соединения и качества звука.

В свежей версии Telegram для Android появилась сделать так называемый «щелчок Таноса» — то есть, использовать анимацию превращения сообщений в пыль при удалении. Напомним, ранее данную «фишку» добавили только для iOS.

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Важное функциональное новшество апдейта заключается в расширений возможностей ботов в Telegram. Разработчики заявляют о десятках нововведений, включая возможность отправки реакций на сообщения, управления такими реакциями, а также управления цитатами и ссылками с возможностью отвечать в других чатах. Команда поддержки также заявила о том, что теперь боты с правами администраторов в каналах могут получать информацию о розыгрышах призов и голосах пользователей.