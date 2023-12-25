А еще теперь можно Telegram Premium раздавать скопом.

Команда поддержки популярного мессенджера Telegram объявила о выпуске большого обновления, которое, как это всегда бывает, добавило множество новых функций.

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У администраторов каналов появилась возможность устанавливать обои, эмодзи-статусы и логотипы профиля. Пользователи же теперь могут делать репосты публикаций из каналов в истории. Подписку Telegram Premium теперь можно дарить нескольким людям одновременно, а в самих розыгрышах можно раздавать дополнительно свои призы. Теперь перейдём к более детальному описанию крупного апдейта.

Итак, у администраторов появилась возможность изменять внешний вид каналов по мере получения уровней благодаря голосам от подписчиков или розыгрышам. Изменять можно не только цвета названия и фона сообщений, но также цвет и логотип для обложки канала в профиле.

Устанавливать эмодзи-статус и обои, которые будут видны всем пользователям, тоже разрешили. Команда поддержки подчёркивает, что в качестве эмодзи-статуса можно установить любой из тысячи эмодзи от художников Telegram. Количество доступных настроек оформление варьируется в зависимости от уровня канала. При получении новых уровней позволит администраторам каналов публиковать больше историй и добавлять в качестве реакций эмодзи из пользовательских наборов.

Рядовым пользователям открылась возможность репостить в истории сообщения из каналов. В такую историю-репост добавится копия сообщения, которую можно передвигать, масштабировать даже дополнять различными элементами оформления. При просмотре оформленной истории можно быстро перейти к исходному сообщению в канале, просто нажав на текст. Специалисты из Telegram уточнили, что в истории можно репостить все виды сообщений, включая фотографии, файлы, голосовые и видеосообщения. В будущем планируется добавить больше возможностей, включая интерактивные опросы.

Ещё одна функция — быстрая рассылка подписки Telegram Premium в подарок. Появилась возможность поделиться подпиской сразу с несколькими пользователями. Именно поэтому в настройках мессенджера обосновался новый раздел «Подарить Premium», в котором можно выбрать до 10 пользователей и подарить им Telegram Premium всего одним касанием. Причём, если у кого-то из получателей уже есть подписка, то он может активировать подарочный код позже или передать его другу.

Кое-что новенькое появилось в системе розыгрышей. При настройке такого мероприятия в канале теперь можно установить больший срок проведения, а также дополнить розыгрыш собственными призами. В последнем случае речь идёт буквально о чём угодно. Была добавлена опция «Показать победителей», которая позволит всем участникам дополнительно убедиться в честности результатов. При активации такой функции в канале после завершения розыгрыша появится список победителей в новом анимированном сообщении с конфетти.

В свежей версии Telegram для администраторов каналов реализована функция просмотра реакций на истории. Помимо этого, и каналам, и пользователям теперь доступен список аккаунтов, перепостивших их истории. Ранее пользователи могли добавлять поверх историй фотографии из галереи устройства. Теперь же редактор историй позволит мгновенно удалить фон фотографии, оставив на ней только самое главное.

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Текущий апдейт Telegram не будет последним до конца текущего года — разработчики постараются «набить в мешок Деда Мороза» ещё несколько нововведений до конца 2023-го.