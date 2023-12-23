Интерес инвесторов к стартапу весьма высок.

Ещё недавно агентство Bloomberg сообщало, что в начале января OpenAI намеревается привлечь финансирование из расчёта рыночной капитализации $86 млрд, а теперь этот же источник утверждает, что в рамках нового раунда данный показатель может увеличиться до $100 млрд. Правда, пока не уточняется, когда и кто вложит пропорциональные суммы в капитал разработчиков популярного чат-бота ChatGPT.

реклама

Источник изображения: Mojahid Mottakin, Unsplash

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Одновременно руководство OpenAI ведёт переговоры с арабским инвестиционным фондом G42, который готов профинансировать разработку собственного ускорителя вычислений первой из компаний, который получил условное обозначение Tigris и должен составить конкуренцию профильным компонентам NVIDIA. Инвесторы из ОАЭ, как считается, готовы вложить в разработку такого чипа от $8 до $10 млрд.