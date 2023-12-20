Это уже третий оборотный штраф.

Сегодня стало известно, что Таганский суд Москвы назначил Google очередной оборотный штраф в размере 4,6 миллиардов рублей. Взыскание наложено за повторный отказ компании удалить с платформы YouTube запрещённую в России информацию: фейки об СВО, экстремальный контент, распространение пропаганды ЛГБТ.

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Российские СМИ процитировали речь судьи Марины Орловой во время оглашения приговора суда: «Google LLC признана виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 13.41 КоАП РФ <…> Назначить наказание в виде административного штрафа в размере 4 миллиардов 611 миллионов 738 тысяч 636 рублей 60 копеек».

Также журналисты российских СМИ уточнили, что в начале заседания по этому делу юрист Google попросил затребовать сведения о полномочиях должностных лиц, составивших протокол, а также вызвать в суд для допроса сотрудников Роскомнадзора, при участии которых были созданы скриншоты. Ответчик мотивировал это тем, что «имеются разночтения в дате и времени скриншотов, которые проставлены машиной и вручную». В любом случае, судья в этой просьбе отказала.

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Напомним, в 2021 году Таганский суд Москвы назначил Google штраф в размере 7,2 млрд рублей, на тот момент часть 5 статьи 13.41 КоАП РФ была впервые применена в судебной практике. Чуть позже американскую компанию уже во второй раз оштрафовали на 21,7 млрд рублей за неудаление фейков о действиях российской армии в ходе СВО.