Компании придётся выплатить огромную неустойку.

Компания Adobe приняла решение отказаться от планируемого приобретения Figma за 20 миллиардов долларов. Новость об отказе появилась после того, как оба производители ПО пришли к выводу, что получить одобрение от регулирующих органов Великобритании и Европейского союза будет непросто. В прошлом месяце Управление по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) заблокировало приобретение за $20 миллиардов облачной платформы для дизайнеров Figma компанией Adobe.

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Британский регулирующий орган убеждён, что сделка нанесёт ущерб рынку программного обеспечения. По мнению представителей ведомства, Adobe должна была отказаться от одного из «перекрывающихся» продуктов — от собственного приложения Adobe XD или от Figma Design. Получается, что Adobe оставалось либо отказаться от Figma Design (основной продукт Figma, который и считался ключевым поводом для всей сделки), либо вовсе остановить процесс слияния. Как видим, был выбран второй вариант.

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Судебные слушания между CMA и Adobe запланированы на 21 декабря. За отказ от приобретения Figma придётся заплатить 1 миллиард долларов неустойки.