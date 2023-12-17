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Редакция
Новости Software Алексей Сычёв
Илон Маск заверил кредиторов, что они не потеряют деньги на сделке с Twitter
Правда, тем самым он вынуждает их запасаться терпением.

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Покупая компанию Twitter больше года назад, Илон Маск (Elon Musk) повесил на неё долг в размере $13 млрд, который теперь надо обслуживать, как напоминает Financial Times. При этом кредиторам не удалось переуступить права по этим кредитам на рынке, поскольку цена таких сделок из-за постоянно меняющейся ситуации вокруг бизнеса X не поднималась до приемлемого уровня. В конце прошлого года банки готовы были давать не более 65 центов за каждый доллар в этих кредитах, и если бы сейчас кредиторам пришлось реализовать эти долги на рынке, то они выручили бы менее 60 центов за доллар, в совокупности потеряв не менее $4 млрд.

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Источник изображения: Getty Images

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Илон Маск, как поясняют источники, продолжает заверять кредиторов, что они не потеряют деньги на этой сделке, хотя у них уже нет уверенности в том, что эти долговые обязательства удастся реализовать на рынке в наступающем году. Долги нынешней X просто висят мёртвым грузом на балансе кредиторов, заработать на их переуступке не представляется возможным. Недавний конфликт Илона Маска с крупными рекламодателями X только усугубляет и без того сложное положение компании. Кредиторам остаётся лишь верить обещаниям Маска уберечь их от материального ущерба.

#финансы #илон маск #twitter #сделка #социальная сеть #twitter и илон маск
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