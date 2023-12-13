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Редакция
Новости Software Алексей Сычёв
На рекламе социальная сеть X Илона Маска в этом году выручит не более $2,5 млрд
До целевых показателей всё ещё далеко.

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Не углубляясь в эвфемизмы, можно напомнить, что не так давно владеющий социальной сетью X миллиардер Илон Маск (Elon Musk) в грубой форме охарактеризовал действия тех рекламодателей, которые объявили платформе бойкот, обвинив их в вероятном разорении всей компании. Тем самым он подтвердил опасения экспертов, которые считают, что с момента перехода Twitter под контроль Маска выручка от размещения рекламы на страницах соответствующей социальной сети значительно сократилась. По крайней мере, источники Bloomberg теперь ожидают, что по итогам всего текущего года компания X Corp. на рекламных контрактах сможет выручить не более $2,5 млрд.

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Источник изображения: Unsplash, Bastian Riccardi

Эта сумма примерно равными частями распределена между четырьмя кварталами текущего года, тогда как в прошлом году тогда ещё независимая Twitter могла каждый квартал получать свыше $1 млрд от своих рекламодателей. В сочетании с подписками и продажей статистики сторонним компаниям X сможет, по предварительным оценкам, в текущем году выручить не более $3,4 млрд. Это более чем в два раза ниже тех $7,5 млрд, на которые в начале 2021 года к текущему моменту рассчитывал тогда ещё возглавлявший Twitter сооснователь Джек Дорси (Jack Dorsey).

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Попытки Маска довести долю поступлений от подписчиков до половины всей выручки компании успехом пока не увенчались, поскольку активных пользователей платных сервисов на страницах X набралось лишь чуть более 1 млн человек, а выручка от абонентской платы вряд ли по итогам текущего года превысит $125 млн.

#аналитика #финансы #twitter #социальные сети #twitter и илон маск #x corp
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