Он заявил, что если социальная сеть обанкротится, это будет на совести рекламодателей.

Конференцию DealBook в Нью-Йорке руководители компаний использовали для разных целей. Возглавляющий Tesla, SpaceX и Neuralink, а также владеющий социальной сетью X Илон Маск (Elon Musk), по словам Bloomberg, воспользовался трибуной данного мероприятия, чтобы прокомментировать недавние события вокруг соответствующей информационной площадки.

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Источник изображения: Bloomberg

Недавний визит миллиардера в Израиль, по его словам, не был жестом раскаяния по поводу предыдущих высказываний в социальной сети X, которым оппоненты Маска приписывают антисемитский характер. Он принёс извинения всем, кого это высказывание задело, назвав пресловутый пост своим самым ужасным и тупым поступком в жизни, но подчеркнул, что поездка была запланирована заранее.

При этом Маск в резкой форме осудил действия рекламодателей, которые отвернулись от X и теперь, по его словам, шантажируют владельца платформы деньгами. «Танцевать чечётку» для них миллиардер не намерен, чтобы восстановить их доверие, и предпочитает просто послать их подальше. Как заявил Маск, если X ожидает крах, то это будет на совести ушедших рекламодателей.

Немного смягчив риторику, Маск переключился на достижения принадлежащих ему компаний, заявив, что они заняли своё положение на рынке не из-за каких-то «неконкурентных действий», а благодаря способности эффективно работать. Бизнесмен призвал судить о нём не по словам, а по действиям. Tesla выпустила больше электромобилей, чем компании конкурентов, а SpaceX выводит на орбиту Земли больше космических аппаратов, чем любая другая компания или страна. Маск, по его собственному мнению, сделал для человечества и окружающей среды больше, чем кто-либо другой.

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На указанной конференции Маск также выступил с критикой действующего президента США Джозефа Байдена (Joseph Biden) и профсоюзов в автомобильной промышленности, действия которых причинили недавно много вреда американским конкурентам Tesla. Коснулся миллиардер также и истории с отставкой Сэма Альтмана (Sam Altman) с поста главы OpenAI. С одной стороны, Маск убеждён, что власть портит человека, а с другой надеется, что общественность рано или поздно узнает истинные причины, которые привели к отставке Альтмана. Последний, напомним, через четыре дня вернулся на пост главы OpenAI, а теперь помогает формировать новый состав совета директоров.