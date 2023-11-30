Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Software Алексей Сычёв
Илон Маск послал отвернувшихся от X рекламодателей куда подальше
Он заявил, что если социальная сеть обанкротится, это будет на совести рекламодателей.

реклама

Конференцию DealBook в Нью-Йорке руководители компаний использовали для разных целей. Возглавляющий Tesla, SpaceX и Neuralink, а также владеющий социальной сетью X Илон Маск (Elon Musk), по словам Bloomberg, воспользовался трибуной данного мероприятия, чтобы прокомментировать недавние события вокруг соответствующей информационной площадки.

реклама

Источник изображения: Bloomberg

Недавний визит миллиардера в Израиль, по его словам, не был жестом раскаяния по поводу предыдущих высказываний в социальной сети X, которым оппоненты Маска приписывают антисемитский характер. Он принёс извинения всем, кого это высказывание задело, назвав пресловутый пост своим самым ужасным и тупым поступком в жизни, но подчеркнул, что поездка была запланирована заранее.

При этом Маск в резкой форме осудил действия рекламодателей, которые отвернулись от X и теперь, по его словам, шантажируют владельца платформы деньгами. «Танцевать чечётку» для них миллиардер не намерен, чтобы восстановить их доверие, и предпочитает просто послать их подальше. Как заявил Маск, если X ожидает крах, то это будет на совести ушедших рекламодателей.

Немного смягчив риторику, Маск переключился на достижения принадлежащих ему компаний, заявив, что они заняли своё положение на рынке не из-за каких-то «неконкурентных действий», а благодаря способности эффективно работать. Бизнесмен призвал судить о нём не по словам, а по действиям. Tesla выпустила больше электромобилей, чем компании конкурентов, а SpaceX выводит на орбиту Земли больше космических аппаратов, чем любая другая компания или страна. Маск, по его собственному мнению, сделал для человечества и окружающей среды больше, чем кто-либо другой.

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

На указанной конференции Маск также выступил с критикой действующего президента США Джозефа Байдена (Joseph Biden) и профсоюзов в автомобильной промышленности, действия которых причинили недавно много вреда американским конкурентам Tesla. Коснулся миллиардер также и истории с отставкой Сэма Альтмана (Sam Altman) с поста главы OpenAI. С одной стороны, Маск убеждён, что власть портит человека, а с другой надеется, что общественность рано или поздно узнает истинные причины, которые привели к отставке Альтмана. Последний, напомним, через четыре дня вернулся на пост главы OpenAI, а теперь помогает формировать новый состав совета директоров.

#илон маск #twitter и илон маск
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Илон Маск встретится с президентом Израиля и родственниками заложников
Илон Маск утверждает, что погибшие в экспериментах Neuralink обезьяны всё равно были обречены из-за болезни
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

5 причин, по которым я буду покупать только дешевые процессоры и видеокарты в свой игровой ПК
90
Китай первый в мире применил на своей субмарине Type 039C новую стелс-технологию — наклонный парус
+
Япония движется в авангарде полупроводниковых технологий — Токио нацелен преодолеть рубеж в 1 нм
11
Список устройств Samsung, поддерживающих и не поддерживающих новый Android 14
1
О наследии Толкина в играх и паразитировании на нем
4
Загадочный танк с башней Т-90М на корпусе Т-62 замечен в зоне СВО
6
Половина опрошенных считают, что могли бы посадить пассажирский самолет, но это не так
11
Как Южная Корея превратилась в глобального игрока на рынке вооружений
1
Как советская разведка выкрала чертежи американской ракеты AIM-9 Sidewinder
1
Первое обнуление дистрибутива Chimbalix
14

Сейчас обсуждают

kilobait3
09:28
Во бред. Никоем образом на такт он не смог бы обойти даже в простых расчетах. И тесты и тем более такие надо делать простыми и штатными инструментами выбранной оси.
Китайский процессор Loongson 3A6000 догнал Intel Core i5-14600K по производительности на такт
FelsheR-BAN100712
09:25
Игра 7+ лет на торрентах бесплатно раздается... Уверен что данный автор и в жизни тормоз-долбоеб!))
Обходим западные санкции в Uplay и забираем бесплатно Assassin's Creed Syndicate
la4mer2018
09:21
на русском, естессно )))
Через год Mechanics VoiceOver выпустили озвучку для The Callisto Protocol
Alex_Under Костылев
09:11
Автор, что ты такое пишешь... 980 легко тянет 2к и 4к? Хорошая шутка.
5 лучших видеокарт всех времён и народов NVIDIA – что не так с рейтингом от Tom's Hardware
FelsheR-BAN100712
09:07
Есть такой - не берите, хрень полная.
Танк AMX-30 как символ военной мощи Франции в 20 веке
xxToaDxx
09:02
Просто вы ребятки зажираетесь или просто стареете и у вас появляются другие интересы или вообще деградируете и все становится не интересно. Да если бы любую новую игру увидел бы 10 лет назад или тем-б...
5 причин, по которым я буду покупать только дешевые процессоры и видеокарты в свой игровой ПК
Cowboy Huggies
08:57
Искусственного интеллекта нет!
Глава NVIDIA: искусственному интеллекту потребуется до пяти лет, чтобы приблизиться к человеческому разуму
Я - Константин
08:50
Эту историю по интернет я читал везде раз сто. Ну интересно, но она прям льётся из всех щелей. Что бы понять, что в Северной Корее к слову наши вынесли амеров в авиации достатчно взглянуть на длинный ...
"Чёрный день" для ВВС США: как за одну ночь американцы потеряли шесть бомбардировщиков B-52
Артём Николаев
08:47
Раньше было проще. А теперь компьютеры с компьютерами воюют.
"Чёрный день" для ВВС США: как за одну ночь американцы потеряли шесть бомбардировщиков B-52
Я - Константин
08:44
Т-62М и используется для этого, как подвижный ДОТ
Загадочный танк с башней Т-90М на корпусе Т-62 замечен в зоне СВО
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем