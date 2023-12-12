Потому что достойной альтернативы ему в России нет. И это истина в последней инстанции, к сожалению.

Так уж сложилось, что когда YouTube заходил на российский рынок, в самой России решили ничего с данным явлением не делать, полагая, что на Западе сплошь друзья и партнёры, и мешать расширению их влияния на РФ не нужно. По этой, да и по целому ряду других причин тоже, в стране были заброшены попытки создания собственных видеохостингов, и на сегодняшний день мы находимся в реальности, в которой YouTube даже близко не имеет конкурентов в плане удобства, охвата аудитории и количества контента самого разного содержания.

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К счастью, осознавать это стали даже столь оторванные от действительности деятели, как глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, которая в рамках встречи с нижегородскими студентами заявила об отсутствии в России планов по ограничению работы YouTube в стране.

Как отметила Мизулина, в России нет и в обозримой перспективе не предвидится аналогов YouTube: есть надежда на «VK Видео», но ему, добавила Мизулина, ещё нужно время на развитие и совершенствование.

Непосредственно Google и YouTube из России не уходили, но в марте 2022 года убрали монетизацию и систему подписок для российских пользователей. Примечательно, что для зрителей это вылилось в отсутствие рекламы посреди видеороликов. Что до создателей контента, то основной доход им как приносили рекламные интеграции, так и продолжают его приносить. Более того, у многих российских YouTube-блогеров даже появились более крутые рекламодатели, которых лишили возможности встраивать свою рекламу официально через Google.

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Необходимо понимать, что YouTube это не только видеоролики пропагандистского характера — их там, как ни крути, абсолютное меньшинство — но и различные познавательные видео, инструкции, обзоры, блоги представителей редких профессий и многое другое. Отключать доступ к контенту подобного рода объективно неправильно.