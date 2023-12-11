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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Binance прекратит поддержку рублёвых операций с 31 января
Ожидаемый итог.

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Криптовалютная биржа Binance уведомила пользователей о скором прекращении поддержки сделок с использованием российского рубля (RUB), включая следующие торговые пары: USDT/RUB, BTC/RUB, FDUSD/RUB, BNB/RUB, ETH/RUB, BUSD/RUB и RUB/RUB. Нововведение вступит в силу с 31 января 2024 года, оно продиктовано решением об уходе из России и продаже бизнеса компании CommEX.

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Напомним, ещё в августе Binance закрыла клиентам из России возможность осуществлять P2P-операции во всех валютах, кроме рубля. Уже через месяц было объявлено о полном уходе из России с продажей местного бизнеса компании CommEX. Наконец, в ноябре криптобиржа объявила о прекращении поддержки депозитов в российских рублях, предложив всем россиянам до 31 января 2024 года вывести средства в российских рублях с возможностью их перевода на платформу CommEX без комиссии.

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По данным российских СМИ, российские клиенты продолжают пользоваться сервисами других крупных криптобирж, среди которых есть KuCoin, OKX и другие. Эти сервисы предоставляют услугу p2p-торговли.

#криптовалюта #binance
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