Их действия причиняют вред этой социальной сети.

Было бы странно, если нанятая владельцем социальной сети X генеральный директор Линда Яккарино (Linda Yaccarino) в ключевых вопросах развития компании противоречила Илону Маску (Elon Musk), поэтому на следующий день после его эмоциональных высказываний в адрес покинувших площадку работодателей, как поясняет Bloomberg, сотрудники социальной сети получили письмо с разъяснениями от номинального руководителя компании Линды Яккарино.

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Источник изображения: Getty Images

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Она выразила поддержку владельцу бизнеса, заявив, что «наши принципы не имеют ценника, и ими компания также никогда не будет жертвовать». Любые усилия сторонних критиков не смогут сбить компанию с пути, который она избрала в соответствии с собственной миссией, как пояснила генеральный директор сотрудникам X. Линда Яккарино рекомендовала подчинённым лично пересмотреть интервью с Илоном Маском на конференции DealBook, в котором он открыто и искренне говорил о «неприукрашенных перспективах» компании.