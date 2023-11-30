Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Telegram получил масштабное обновление: поиск похожих групп, перепост историй и многое другое
Развитие, так сказать.

реклама

Команда поддержки мессенджера Telegram сообщила о выходе масштабного обновления, которое добавило множество интересных функций. После установки апдейта пользователь сможет находить похожие каналы, делать перепосты историй от друзей и каналов, добавлять видеосообщения в истории, настраивать персональные цвета профиля и устанавливать в чатах обои для себя и собеседника. Также каналам стали доступны статистика историй и выбор любых эмодзи-реакций, а все пользователи получили бесплатную возможность расшифровывать в неделю до двух голосовых сообщений.

реклама

Так, обновление Telegram добавило для пользователей возможность открывать для себя новые каналы: присоединяясь к каналу, он увидит список похожих источников информации. В списке отображаются только публичные каналы, которые подбираются автоматически по пересечению аудиторий. Сам список можно увидеть в отдельной вкладке в профиле канала.

Новая функция — возможность перепоста историй. Теперь вы можете перепостить к себе истории друзей и любимых каналов для увеличения их аудитории всего за пару кликов. Саму историю при этом можно будет дополнить своим текстом, аудиодорожкой и даже видеокомментарием. Настроить количество «юзеров», которые смогут увидеть такой перепост, тоже возможно.

Обновлённая версия Telegram разрешит добавлять видеосообщения в историях с комментариями пользователя. Такие видеосообщения можно редактировать, меняя им размер, перемещая в любую точку экрана, а также выбирая момент начала и окончания. Разработчики подчёркивают, что здесь открыты все возможности для творчества — от рассказа за кадром до беседы с самим собой в разных образах. Видеосообщение можно добавить и в перепост истории другого автора.

Людям, оформившим премиум-подписку на Telegram, открылась функция по выбору уникальных цветовых сочетаний с логотипами для профиля, что должно дополнительно подчеркнуть индивидуальность страницы. Изменить цветовое оформление сообщений или профиля можно в меню Настройки > Настройки чатов > Изменить свои цвета на Android или Настройки > Оформление > Персональные цвета на iOS. Также все пользоватеи могут устанавливать индивидуальные обои для отдельных чатов, чтобы их удобнее было различать по темам оформления и фотографиям на фоне. А Premium-пользователи могут применить любые обои одновременно для себя и своего собеседника.

Напомним, с прошлого года у обладателей Premium-подписки есть возможность расшифровки голосовых и видеосообщений. Функция позволяет быстро прочесть содержание аудисообщения и даже перевести его на другой язык. А с установкой нынешнего обновления такая «фишка» появилась у всех пользователей, но с ограничением — до двух сообщений в неделю.

Из других интересных особенностей апдейта:

  • подсветка кода в сообщениях — все приложения Telegram теперь могут автоматически распознавать язык программирования в сообщениях и подсвечивать синтаксис, когда текст отформатирован в виде кода;
  • улучшенный просмотр групп с темами — приложение запоминает режим отображения при просмотре групп с темами — в виде единого чата или отдельных тем;
  • эффект «щелчка Таноса» на iOS — вв приложении для iOS автоматическое удаление сообщений по таймеру теперь сопровождается атмосферной анимацией.

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Новая версия Telegram уже доступна всем пользователям iOS и тем пользователям Android, которые установили приложение напрямую с telegram.org/android. В каталоге Google Play обновление появится, как только его одобрят модераторы Google.

#telegram
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Московский суд оштрафовал Telegram на 4 млн рублей за неудаление запрещённого контента
Использовавшийся для организации беспорядков в Махачкале Telegram-канал будет заблокирован
На Украине выступили за запрет анонимных Telegram-каналов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

5 причин, по которым я буду покупать только дешевые процессоры и видеокарты в свой игровой ПК
128
Загадочный танк с башней Т-90М на корпусе Т-62 замечен в зоне СВО
9
Список устройств Samsung, поддерживающих и не поддерживающих новый Android 14
3
О наследии Толкина в играх и паразитировании на нем
4
Танк AMX-30 как символ военной мощи Франции в 20 веке
7
Как Южная Корея превратилась в глобального игрока на рынке вооружений
1
О новой немецкой колёсной гаубице Rheinmetall HX3 10x10
1
О том как корабль Sony PlayStation идет на дно
7
Обходим западные санкции в Uplay и забираем бесплатно Assassin's Creed Syndicate
11
У берегов Японии разбился очередной конвертоплан V-22 Osprey ВС США
4

Сейчас обсуждают

Umid Xaydarov
22:58
ахаххаах бп он покупает ахаххахах ДОСТИЖЕНИЯ БЛОГЕРА АХАХХА НА ОВЕРКЛОКЕРС
Почему я убрал из своего основного ПК все жесткие диски
gotreksson
22:57
Но есть и исключения. В США 50-60 =Х годов в семьях было по 3-4 детей, экономика была на подьеме. И "мужик с завода" вполне мог их содержать и баловать.
Демографическая яма в России и как с ней бороться
gotreksson
22:54
Поздравляю!!!
Демографическая яма в России и как с ней бороться
REY_B_
22:51
Просто факт у вас на лице, а вы и не заметили....
Глава NVIDIA поделился особенностями своего стиля управления компанией
Umid Xaydarov
22:49
на еще позавидуй + сигна
Почему я убрал из своего основного ПК все жесткие диски
Umid Xaydarov
22:46
ОЙ А Шо случилось?? когото пропустил. а у МЕНЯ + СИГНА лови последний гвоздь В твоего НиЩего гроба
Почему я убрал из своего основного ПК все жесткие диски
Александр Молотков
22:44
Ну я точно согласен с 1080ти (в хороших исполнениях аля MSI Gaming X) - реально топовейшая карта (жаль что была - Mesh Shaders её прибили :( ). У самого до сих пор есть MSI Gaming X GTX1080Ti - отпаха...
5 лучших видеокарт всех времён и народов NVIDIA – что не так с рейтингом от Tom's Hardware
[Zero]
22:44
Не на того напал, я пропуск и БП покупаю каждый раз со старта ) Давай, грузи историю круток на starrailstation
Почему я убрал из своего основного ПК все жесткие диски
Umid Xaydarov
22:39
на позавиУЙ НИЩАЯ онлайн ЧЕСОТКА
Почему я убрал из своего основного ПК все жесткие диски
[Zero]
22:37
Если 1 раз заполняется, и дальше только чтение, то можно и с черепичной записью, да. С тошибой дела не имел, всегда брал Seagate/WD, а потом только WD.
Почему я убрал из своего основного ПК все жесткие диски
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем