Развитие, так сказать.

Команда поддержки мессенджера Telegram сообщила о выходе масштабного обновления, которое добавило множество интересных функций. После установки апдейта пользователь сможет находить похожие каналы, делать перепосты историй от друзей и каналов, добавлять видеосообщения в истории, настраивать персональные цвета профиля и устанавливать в чатах обои для себя и собеседника. Также каналам стали доступны статистика историй и выбор любых эмодзи-реакций, а все пользователи получили бесплатную возможность расшифровывать в неделю до двух голосовых сообщений.

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Так, обновление Telegram добавило для пользователей возможность открывать для себя новые каналы: присоединяясь к каналу, он увидит список похожих источников информации. В списке отображаются только публичные каналы, которые подбираются автоматически по пересечению аудиторий. Сам список можно увидеть в отдельной вкладке в профиле канала.

Новая функция — возможность перепоста историй. Теперь вы можете перепостить к себе истории друзей и любимых каналов для увеличения их аудитории всего за пару кликов. Саму историю при этом можно будет дополнить своим текстом, аудиодорожкой и даже видеокомментарием. Настроить количество «юзеров», которые смогут увидеть такой перепост, тоже возможно.

Обновлённая версия Telegram разрешит добавлять видеосообщения в историях с комментариями пользователя. Такие видеосообщения можно редактировать, меняя им размер, перемещая в любую точку экрана, а также выбирая момент начала и окончания. Разработчики подчёркивают, что здесь открыты все возможности для творчества — от рассказа за кадром до беседы с самим собой в разных образах. Видеосообщение можно добавить и в перепост истории другого автора.

Людям, оформившим премиум-подписку на Telegram, открылась функция по выбору уникальных цветовых сочетаний с логотипами для профиля, что должно дополнительно подчеркнуть индивидуальность страницы. Изменить цветовое оформление сообщений или профиля можно в меню Настройки > Настройки чатов > Изменить свои цвета на Android или Настройки > Оформление > Персональные цвета на iOS. Также все пользоватеи могут устанавливать индивидуальные обои для отдельных чатов, чтобы их удобнее было различать по темам оформления и фотографиям на фоне. А Premium-пользователи могут применить любые обои одновременно для себя и своего собеседника.

Напомним, с прошлого года у обладателей Premium-подписки есть возможность расшифровки голосовых и видеосообщений. Функция позволяет быстро прочесть содержание аудисообщения и даже перевести его на другой язык. А с установкой нынешнего обновления такая «фишка» появилась у всех пользователей, но с ограничением — до двух сообщений в неделю.

Из других интересных особенностей апдейта:

подсветка кода в сообщениях — все приложения Telegram теперь могут автоматически распознавать язык программирования в сообщениях и подсвечивать синтаксис, когда текст отформатирован в виде кода;

улучшенный просмотр групп с темами — приложение запоминает режим отображения при просмотре групп с темами — в виде единого чата или отдельных тем;

эффект «щелчка Таноса» на iOS — вв приложении для iOS автоматическое удаление сообщений по таймеру теперь сопровождается атмосферной анимацией.

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Новая версия Telegram уже доступна всем пользователям iOS и тем пользователям Android, которые установили приложение напрямую с telegram.org/android. В каталоге Google Play обновление появится, как только его одобрят модераторы Google.