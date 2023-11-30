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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Популярный форум Reddit пережил масштабный ребрендинг и сменил логотип
Но отличить от старого будет не так уж и сложно.

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Форум Reddit пережил масштабный ребрендинг и показал обновлённый логотип. В обновлённом лого используется один из двух новых индивидуальных шрифтов, который называется Reddit Display. Ещё один называется Reddit Sans — оба они являются открытыми шрифтами, их планируют опубликовать как на GitHub, так и в Google Fonts.

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Ребрединг также затронул образ маскота Reddit, которого зовут Сну. Если для вас это важно, то теперь маскот всё ещё выглядит как маленький инопланетянин с оранжевыми глазами, но теперь он объёмный. Основным цветом сайта как был, так и остаётся оранжево-красным, но теперь в материалах сервиса также будет использоваться лаймовый зелёный, банановый жёлтый и синий можжевельника.

В настоящий момент обновлённый логотип Reddit уже отображается на сайте, но в приложении его видят пока не все пользователи. Также команда поддержки форума обновила страницу бренда на официальном сайте — с гайдлайнами и всеми нужными ресурсами (ассетами).

Напомним, Reddit — это сайт, который сочетает в себе социальной сети и форума, на котором зарегистрированные пользователи могут размещать ссылки на какую-либо понравившуюся информацию в интернете и обсуждать её. Сервис поддерживает систему голосования за понравившиеся сообщения, поэтому наиболее популярные из них оказываются на заглавной странице сайта. Reddit занимает 20-е место по посещаемости по данным SimilarWeb.

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Reddit был основан 23 июня 2005 года выпускниками Виргинского университета Стивом Хаффманом и Алексисом Оганяном. Первоначальное финансирование проект получил через венчурный фонд Y Combinator.

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