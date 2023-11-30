Приятно, что в Microsoft стали замечать такие устройства в принципе.

Приложение Xbox для ПК получило масштабное обновление — информация об этом появилась на официальном сайте Microsoft. Разработчики реализовали в новой версии программы множество изменений, среди которых особого упоминания заслуживает компактный режим. С него и начнём описание апдейта.

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Компактный режим — при его активации боковая панель приложения сворачивается, что предоставляет пользователю программы больше места для просмотра содержимого. В описании к этой «фиче» редмондцы указали, что больше всего пользы она принесёт пользователям персональных компьютеров с маленьким экраном под управлением Windows — например, ASUS Rog Ally и Legion Go. Для активации компактного режима нужно нажать на иконку профиля в левом верхнем углу приложения и выбрать соответствующую опцию.

Повышенная производительность. Microsoft утверждает, что теперь приложение быстрее запускается, а при установке игр пользователи будут сталкиваться с меньшим количеством ошибок.

Многочисленные улучшения внутренних процессов. Все они связаны с установкой, запуском и обновлений игр. Редмондцы, опять же, говорят о большом количестве технических правок, направленных на повышение стабильности работы ПО.

Улучшенная система уведомлений. Обновлённое приложение позволяет выбрать, чтобы в раскрывающемся списке отображались только непрочитанные оповещения. Это позволяет сосредоточиться на основном окне приложения. Microsoft внесла изменения в стили баннеров оповещений об ошибках и обновлениях приложений.

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Прочие изменения. Рекомендации игр больше не сбрасываются при выходе из системы, а процесс активации кодов и проверки состояния подписки упростили.