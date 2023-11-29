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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Microsoft добавила в редактор Paint поддержку нейросети DALL-E 3 и открыла к ней доступ всем желающим
Но в списке ожидания пару дней придётся побыть.

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Компания Microsoft открыла доступ к нейросети DALL-E 3 в своём редакторе Paint для всех пользователей Windows 11. С помощью данного сервиса можно генерировать изображения в редакторе через функцию Cocreator.

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Напомним, функция Cocreator в Windows 11 появилась ещё в сентябре в каналах Canary и Dev, а совсем недавно она обосновалась на канале Release Preview. Теперь же опробовать DALL-E 3 в деле может любой пользователь Windows 11, но с одной оговоркой — развёртывание «фичи» будет проходить так называемыми «волнами».

Заинтересованных пользователей поставят в список ожидания, нахождение в нём может растянуться на несколько дней. Напомним, чуть ранее Paint для Windows 11 обзавелась ИИ-функциями удаления фона. К тому же, редактор поддерживает слои, позволяющие создавать более сложные материалы.

Для получения доступа к нейросети нужно открыть пустой документ Paint, после чего нажать кнопку Cocreator в правой части панели инструментов и отправить запрос с описанием желаемой картинки. Если что, примеры работ есть уже у портала Windows Latest.

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Также редмондцы подготовили для новичков четырёхэтапное руководство по генерации изображений в Paint.

#microsoft #paint #нейросети dall e 3
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