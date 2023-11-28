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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
«Яндекс» начал принимать заявки на гранты для проектов с открытым исходным кодом в рамках инициативы Yandex Open Source
Победители получат по 600 тысяч рублей.

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«Яндекс» объявил о старте нового этапа ежегодной программы грантов Yandex Open Source. В рамках данного мероприятия разработчики важных и интересных проектов могут претендовать на получение грантов, которые можно будет использовать на платформу данных, инструменты для разработки и другие сервисы Yandex Cloud. Лучшие проекты могут претендовать на получение грантов по 600 тысяч рублей, всего до мая 2024 года будет определено 15 победителей Yandex Open Source 2024.

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Также объявлено, что заявки на участие принимаются в трёх треках: обработка и хранение данных, разработка и машинное обучение. Любой желающий может принять участие в программе только с одним проектом. Специально созданный программный комитет, состоящий из менеджеров и разработчиков опенсорс-решений Яндекса, будет заниматься рассмотрением заявок и определением победителей. Комитет, куда входят создатели YTsaurus, YDB, userver и других сервисов, будет оценивать актуальность и полезность каждого проекта, а также активность репозитория и потенциал развития.

Чтобы претендовать на получение гранта Yandex Open Source 2024, нужно быть независимым разработчиком или группой разработчиков, сотрудники крупных IT-компаний тоже подойдут. В последнем случае важно, чтобы проект разрабатывался вне основной работы и вне репозиториев, связанных с работодателем. «Яндекс» заранее отметил, что доступ к программе закрыт для сотрудников группы компаний «Яндекса», даже если будет предложен собственный сторонний проект.

Процесс приёма заявок на участие в программе Yandex Open Source 2024 уже начался со вчерашнего дня и продлится по 29 февраля 2024 года. После завершения данного этапа в течение месяца будет проходить рассмотрение заявок, после чего 1 апреля будут объявлены победители, которые получат гранты до 30 мая 2024 года.

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Изучить правила участия в ежегодной программе грантов Yandex Open Source и оставить заявку можно вот на этой странице. На сайте для ознакомления доступна сама инициатива Yandex Open Source вкупе с опенсорс-проектами «Яндекса».

#яндекс #российское по
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