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Популярное профильное издание Libre Arts сообщило, что графический редактор GIMP 3.0 должен выйти же в мае 2024 года. Соответствующая информация просочилась из поста ведущего разработчика приложения в Patreon, но официального анонса пока не было.
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По данным инсайдеров, о готовящемся релизе GIMP 3.0 должны будут сообщить в рамках конференции Libre Graphics Meeting во Франции. Уже в середине следующего месяца разработчики собираются замедлить процесс создания новых функций и начать подготовку к релизу стабильной сборки. Предварительная дата релиза графического редактора тоже уже известна — 9 мая. Именно поэтому активная фаза разработки новых функций должна быть завершена за 4 месяца до релиза.
Журналисты Libre Arts смогли также выяснить, что команда разработчиков GIMP 3.0 не успеет выпустить графический редактор в том виде, в котором планировалось изначально. Более того, в день релиза у программы, скорее всего, будет один интерфейс, но через несколько обновлений он существенным образом изменится.
Напомним, GIMP — это свободно распространяемый растровый графический редактор. Данное программное обеспечение применяется для создания и обработки растровой графики и частичной поддержкой работы с векторной графикой. Изначально проект основан ещё в 1995 году Спенсером Кимбеллом и Питером Маттисом как дипломный, в настоящий момент поддерживается группой добровольцев.
Распространяется на условиях GNU General Public License. Традиционно GIMP считается свободным аналогом ряда проприетарных редакторов (чаще всего упоминается Adobe Photoshop), хотя сами разработчики часто возражают против такой формулировки.