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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Графический редактор GIMP 3.0 должен выйти уже в мае 2024 года
Есть даже предварительно указанная дата — 9 мая.

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Популярное профильное издание Libre Arts сообщило, что графический редактор GIMP 3.0 должен выйти же в мае 2024 года. Соответствующая информация просочилась из поста ведущего разработчика приложения в Patreon, но официального анонса пока не было.

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По данным инсайдеров, о готовящемся релизе GIMP 3.0 должны будут сообщить в рамках конференции Libre Graphics Meeting во Франции. Уже в середине следующего месяца разработчики собираются замедлить процесс создания новых функций и начать подготовку к релизу стабильной сборки. Предварительная дата релиза графического редактора тоже уже известна — 9 мая. Именно поэтому активная фаза разработки новых функций должна быть завершена за 4 месяца до релиза.

Журналисты Libre Arts смогли также выяснить, что команда разработчиков GIMP 3.0 не успеет выпустить графический редактор в том виде, в котором планировалось изначально. Более того, в день релиза у программы, скорее всего, будет один интерфейс, но через несколько обновлений он существенным образом изменится.

Напомним, GIMP — это свободно распространяемый растровый графический редактор. Данное программное обеспечение применяется для создания и обработки растровой графики и частичной поддержкой работы с векторной графикой. Изначально проект основан ещё в 1995 году Спенсером Кимбеллом и Питером Маттисом как дипломный, в настоящий момент поддерживается группой добровольцев.

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Распространяется на условиях GNU General Public License. Традиционно GIMP считается свободным аналогом ряда проприетарных редакторов (чаще всего упоминается Adobe Photoshop), хотя сами разработчики часто возражают против такой формулировки.

#программное обеспечение #графические редакторы #gimp 3
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