Предотвратить неизбежное будет очень легко — времени на принятие решения предоставят много.

Google собирается уже с 1 декабря текущего года начать внедрять в жизнь постулаты своей обновлённой политики безопасности. Компания начнёт удалять те аккаунты, которые не использовались, в том числе для попытки входа, в течение как минимум двух лет. Причём, удаляться будет всё содержимое аккаунта, включая контент, опубликованный в Google Workspace (Gmail, Документы, Диск, Meet, Календарь) и Google Photo.

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Представители Google пояснили, что в забытых и заброшенных учётных записях использовались, как правило, старые или слабые пароли, которые могли быть скомпрометированы. Получить доступ к таким «учёткам» не представляет большого труда, особенно если они не имели двухфакторной аутентификации.

По результатам внутренней проверки Google удалось выяснить, что в заброшенных аккаунтах как минимум в 10 раз реже используется система двухэтапной проверки. Заполучив доступ к такой учётной записи, злоумышленник сможет не только выкрасть личные данные пользователя, но также совершить с помощью его аккаунта ряд противоправных действий.

Особым образом подчёркивается, что Google будет заниматься удалением только личных аккаунтов и не станет трогать школы или предприятия. Сначала команда поддержки удалит аккаунты, которыми ни разу не пользовались после создания, но даже в этом случае у пользователей будет шанс всё предотвратить.

Предварительно Google будет отправлять пользователям уведомления в течение нескольких месяцев как на адрес электронной почты учётной записи, так и на резервный адрес, если он был введён.

Для поддержания аккаунта в активном состоянии нужно заходить в него не реже одного раза в два года. Но и здесь есть важные ограничения, направленные в сторону пользователя. Так, учётная запись будет считаться активной, если пользователь:

читает или отправляет электронные письма;

использует Google Диск;

смотрит видео на YouTube;

загружает приложения из Google Play Store;

использует поиск Google;

использует функцию «Войти через Google» для посещения стороннего приложения или службы.

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Наконец, аккаунт считается активным при наличии настроенной через него подписки, например, на Google One, новостное издание или приложение. Напомним, впервые компания объявила об обновлении политики в отношении неактивных аккаунтов в мае 2023 года.