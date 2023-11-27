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Google собирается уже с 1 декабря текущего года начать внедрять в жизнь постулаты своей обновлённой политики безопасности. Компания начнёт удалять те аккаунты, которые не использовались, в том числе для попытки входа, в течение как минимум двух лет. Причём, удаляться будет всё содержимое аккаунта, включая контент, опубликованный в Google Workspace (Gmail, Документы, Диск, Meet, Календарь) и Google Photo.
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Представители Google пояснили, что в забытых и заброшенных учётных записях использовались, как правило, старые или слабые пароли, которые могли быть скомпрометированы. Получить доступ к таким «учёткам» не представляет большого труда, особенно если они не имели двухфакторной аутентификации.
По результатам внутренней проверки Google удалось выяснить, что в заброшенных аккаунтах как минимум в 10 раз реже используется система двухэтапной проверки. Заполучив доступ к такой учётной записи, злоумышленник сможет не только выкрасть личные данные пользователя, но также совершить с помощью его аккаунта ряд противоправных действий.
Особым образом подчёркивается, что Google будет заниматься удалением только личных аккаунтов и не станет трогать школы или предприятия. Сначала команда поддержки удалит аккаунты, которыми ни разу не пользовались после создания, но даже в этом случае у пользователей будет шанс всё предотвратить.
Предварительно Google будет отправлять пользователям уведомления в течение нескольких месяцев как на адрес электронной почты учётной записи, так и на резервный адрес, если он был введён.
Для поддержания аккаунта в активном состоянии нужно заходить в него не реже одного раза в два года. Но и здесь есть важные ограничения, направленные в сторону пользователя. Так, учётная запись будет считаться активной, если пользователь:
- читает или отправляет электронные письма;
- использует Google Диск;
- смотрит видео на YouTube;
- загружает приложения из Google Play Store;
- использует поиск Google;
- использует функцию «Войти через Google» для посещения стороннего приложения или службы.
Наконец, аккаунт считается активным при наличии настроенной через него подписки, например, на Google One, новостное издание или приложение. Напомним, впервые компания объявила об обновлении политики в отношении неактивных аккаунтов в мае 2023 года.