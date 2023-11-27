На диске в установленном виде займёт около 8 Гбайт.

Группа энтузиастов из NTDEV сообщила о выпуске облегчённой версии Windows 11 23H2 — речь идёт о новой редакции tiny11. В феврале 2023-го писали уже об этой сборке, но тогда речь шла о tiny11 на базе Windows 11 Pro 22H2. Новая же версия включает в себя все функции ОС, которые были реализованы Microsoft за это время.

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tiny11 2311 получила поддержку Copilot и встроенную поддержку RAR, но в первом случае для включения ИИ-помощника потребуется загрузить Microsoft Edge через winget, потому как предустановленных браузеров в системе нет.

«Облегчённая» версия Windows 11 23H2 получила переработанный ползунок громкости, элементы управления RGB в приложении «Настройки» и многие другие софтверные новшества. Сборка также позволяет загружать и устанавливать накопительные обновления безопасности.

Для использования tiny11 нужно удалить журнал компонентов, включая функции, связанные с Xbox. Но разработчики утверждают, что загрузка игр для Xbox из магазина Microsoft Store должна восстановить удалённые игровые функции. Вернуть поддержку NET 3.5 и дополнительных языков тоже можно.

tiny11 2311 доступна для скачивания из архива, выложенного вот по этой ссылке. Если что, для скачивания потребуется регистрация, а для установки образа нужно будет провести активацию с использованием ключа Windows 11 или 10.

Напомним, в сентябре NTDEV уже выпускала Windows 11 под названием tiny11 23H2 для игровых ПК. Тогда сборка получила важные улучшения и обзавелась поддержкой поставщика удостоверений Xbox.

Пользователи tiny11 смогут играть в игры, загруженные из Microsoft Store, а также использовать службы, связанные с игровым сервисом Xbox. Самая же компактная версия сборки получила название tiny11 core. ISO-образ tiny11 core весит всего 3 Гбайт, на устройстве пользователя в установленном виде места она занимает чуточку больше.

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Для создания нынешней tiny11 (занимает на диске около 8 Гбайт) авторам сборки пришлось внести существенные изменения в Защитнике Windows, Центре обновлений Windows и даже в Microsoft Edge. «Обработанная напильником» система лишена поддержки встроенного антивируса или браузера, она также не может сохранять обновления. В последнем случае при попытке открыть Центр обновлений Windows просто произойдёт переход к выбору приложения «Настройки».