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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Microsoft в тестовом режиме добавила бот ChatGPT в командную строку Windows 11
Для использования чат-бота для терминала нужно загрузить приложение с GitHub.

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Компания Microsoft сообщила о добавлении функции ИИ-чат-бота ChatGPT в Windows Terminal — данное новшество уже реализовано в составе тестовой сборки Windows 11 Canary. Функции искусственного интеллекта ChatGPT в составе Windows Terminal можно использовать для создания команд, объяснения ошибок и получения рекомендаций.

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Редмондцы поясняют, что ИИ поможет пользователю объяснять нужные команды на естественном языке. Это же актуально и в отношении ошибок, возникших при их выполнении. Наконец, чат-бот сможет предлагать альтернативные решения — например, альтернативную команду, если первоначальная по каким-то причинам не работает.

Microsoft смогла интегрировать искусственный интеллект в канал Canary на прошлой неделе, данная интеграция пока работает ровно таким образом, как это заявлялось на конференции разработчиков Build 2023. Но пока функция не поставляется с большой языковой моделью, но редмондцы собираются добиваться более широкого подключения к Azure OpenAI. В настоящий момент сервис доступен по приглашению, а ключи API платные.

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Terminal Chat умеет распознавать активную оболочку и отправлять этот контекст службе ИИ, после чего ответы помощника адаптируются к среде оболочки (командная строка или PowerShell). Для использования чат-бота для терминала нужно загрузить приложение с GitHub и установить его в Windows 11. После этого нужно ввести конечную точку доступа Azure AI и настройки чата терминала и сохранить эти данные. Настройка связывает чат терминала с назначенной службой AI.

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