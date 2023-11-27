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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Программа LACT для управления видеокартами AMD Radeon на Linux получила большое обновление
Есть даже поддержка GPU серии RDNA3.

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На сервисе GitHub утилита LACT (Linux AMDGPU Control Application) получила существенное обновление. Речь идёт о графической оболочке (GUI), обеспечивающей удобство управления настройками после установки драйвер для видеокарт AMD Radeon на OC Linux. Проект LACT позволяет буквально в несколько кликов проверить состояние параметров графического чипа, а также внести в них нужные изменения, например, для разгона.

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Исходный код проекта LACT доступен под открытой лицензией MIT, его автором является разработчик Илья Злобинцев. Данное программное обеспечение написано на Rust и использует кроссплатформенную библиотеку элементов интерфейсов GTK4. Самая актуальная версия ПО позволяет не только просматривать информацию о графическом процессоре, но также отслеживать параметры производительности и тепловыделения, а также управлять параметрами системы охлаждения, осуществлять разгон (менять частоты GPU и памяти), проводить корректировки напряжения и работать с конфигурацией состояния питания GPU.

Разработчик LACT рассказал, что успел протестировать свой продукт на видеокартах с архитектурой Polaris (RX 500), RDNA1 (RX 5000), RDNA2 (RX 6000) и RDNA3 (RX 7000).

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Напомним также, в конце сентября вышла стабильная версия открытой утилиты TuxCLocker 1.0 для отслеживания и разгона видеокарт NVIDIA на ПК на базе ОС Linux. Данная программа работает через API D-Bus с видеокартами NVIDIA.

#amd #видеокарты #radeon #linux #программное обеспечение
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