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Российские СМИ сообщают, что искусственный интеллект от «Сбера» GigaChat был интегрирован в офисный пакет «Мойофис». Разработчики ПО позитивно оценивают данное нововведение, считая его перспективным для использования в офисных приложениях.
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Помимо этого, GigaChat был интегрирован в почтовый клиент Mailion и корпоративный мессенджер Squadus. Сам факт заключения партнёрского соглашения был также подтверждён представителем «Сбера». В данный момент партнёры заняты проектированием системы монетизации для новой опции.
Представитель команды разработчиков пакета «Мойофис» заявляет, что в интегрированный GigaChat поможет решать задачи по генерации текста и подготовки шаблонов для ответов. «Мойофис» также разработал визуальный конструктор, с помощью которого нейросеть сможет формировать, подготовить или изменить документ документ с учётом заданной тональности, стиля переписки и даже планируемой задачи.
Что касается почтового клиента Mailion, то GigaChat сможет там воссоздать краткое изложение из цепочек писем и определить круг задач на его основе. В мессенджере на базе этой технологии разрабатывается цифровой ИИ-ассистент, который формирует панель задач на основе всех коммуникаций и формирует календарь для пользователя.
«Сбер» стал первым партнёром разработчиков пакета «Мойофис» в сфере ИИ, но пока речь не идёт о каком-то эксклюзивном соглашении. Создатели офисного ПО открыты к сотрудничеству с другими участниками этого рынка. Выбор «Сбера» был обусловлен тем, что целевой сегмент для компании — крупные корпоративные заказчики, с которыми у банка есть опыт работы.