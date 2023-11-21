Ещё больше настроек конфиденциальности.

Вчера, 20 ноября, состоялся релиз браузера Mozilla Firefox версии 120. Свежая редакция веб-обозревателя обзавелась поддержкой копирования очищенных от параметров отслеживания ссылок — в том же Brave данная функция получила название Copy Clean Link. Помимо этого, в браузере появилась возможность установить запрет на распространение, продажу и разглашение данных. Появилась настройка конфиденциальности (about:preferences#privacy), которую можно включить в разделе настроек «Приватность и защита».

реклама

Firefox 120 теперь по умолчанию импортировать якоря доверия TLS. Функция «Картинка в картинке» (PiP) поддерживает привязку углов в Windows и Linux — для этого нужно удерживать клавишу Ctrl при перемещении окна PiP.

Также у пользователей Firefox 120 появилась возможность использования сочетания клавиш при входе в систему about:logins для редактирования или удаления записей. Alt + Enter редактирует, а Alt + Backspace удаляет записи.

рекомендации Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы i7 14700К подъехал в Регард Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу

Программа получила более строгую систему защиты от отслеживания, которая включает защиту от отпечатков в API Canvas. Данный режим доступен в приватных окнах браузера. А пользователи Ubuntu получили возможность импортировать данные из Chromium, когда Firefox и Chromium установлены как пакеты snap.