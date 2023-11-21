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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Состоялся релиз браузера Mozilla Firefox 120
Ещё больше настроек конфиденциальности.

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Вчера, 20 ноября, состоялся релиз браузера Mozilla Firefox версии 120. Свежая редакция веб-обозревателя обзавелась поддержкой копирования очищенных от параметров отслеживания ссылок — в том же Brave данная функция получила название Copy Clean Link. Помимо этого, в браузере появилась возможность установить запрет на распространение, продажу и разглашение данных. Появилась настройка конфиденциальности (about:preferences#privacy), которую можно включить в разделе настроек «Приватность и защита».

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Firefox 120 теперь по умолчанию импортировать якоря доверия TLS. Функция «Картинка в картинке» (PiP) поддерживает привязку углов в Windows и Linux — для этого нужно удерживать клавишу Ctrl при перемещении окна PiP.

Также у пользователей Firefox 120 появилась возможность использования сочетания клавиш при входе в систему about:logins для редактирования или удаления записей. Alt + Enter редактирует, а Alt + Backspace удаляет записи.

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Программа получила более строгую систему защиты от отслеживания, которая включает защиту от отпечатков в API Canvas. Данный режим доступен в приватных окнах браузера. А пользователи Ubuntu получили возможность импортировать данные из Chromium, когда Firefox и Chromium установлены как пакеты snap.

#браузеры #mozilla firefox 120
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