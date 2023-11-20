Почти везде прогнозируют рост.

Аналитики из компании Gartner опубликовали важный прогноз по европейскому рынку IT, в котором были учтены расходы на системы дата-центров, ПО для корпоративного сектора, IT-сервисы, затраты на обслуживание телекоммуникаций и многое другое. Исследователи пришли к выводу, что отрасль продолжает показывать рост, несмотря на сложную геополитическую обстановку и множество вызовов в каждом отдельно взятом регионе.

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В самой Gartner подсчитали, что в прошлом году суммарные IT-затраты в Европе превысили $995,8 миллиарда, что на 2,2 % меньше по сравнению с 2021 годом. На IT-сервисы пришлось $341,4 миллиарда, на телекоммуникации — $272,9 миллиарда. Чуть меньше пришлось на рынок программного обеспечения ($184,4 миллиарда), ещё $146,4 миллиардов отнесли на прочие устройства. На решения для ЦОД пришлось $44,8 миллиарда.

В отношении нынешнего 2023 года аналитики прогнозируют рост европейского IT-рынка на 5,5 % до $1,05 триллиона. Больше всего прибавлений должно прийтись на сферу разработки и поддержки программного обеспечения — сразу плюс 14,6 % с конечным результатом в размере $211,2 миллиарда. Далее идут IT-сервисы с планируемым ростом на 10 % — до $382,3 миллиардов, а в сфере телекоммуникационных сервисов прогнозируется рост в размере 4,6 % до $285,3 миллиардов.

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На продажи систем для дата-центров должно прийтись $46,2 миллиарда с ростом в размере 3,1 %. Отрицательное значение по роту наблюдается только в сфере спроса на электронные устройства — на 14,3 % с падением до $125,5 миллиардов.