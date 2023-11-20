У компании за три дня сменилось три генеральных директора.

Стремительно развивающийся конфликт в руководстве стартапа OpenAI, который создал популярный чат-бот ChatGPT, как поясняет Bloomberg, к утру понедельника привёл к появлению уже третьего за прошедшее с вечера пятницы время генерального директора компании. Им стал бывший руководитель Twitch Эмметт Шир (Emmett Shear), а его предшественница Мира Мурати (Mira Murati), которая номинально возглавляла компанию после состоявшейся в пятницу отставки Сэма Альтмана (Sam Altman), вернётся к исполнению обязанностей технического директора компании и одного из членов совета директоров.

реклама

Источник изображения: Reuters

Бывший председатель совета директоров Грег Брокман (Greg Brockman) и бывший генеральный директор Сэм Альтман (Sam Altman), которые стояли у истоков этого стартапа, прибыли в головной офис компании в Сан-Франциско утром, и Альтман не без досады заявил, что гостевым пропуском воспользовался в первый и последний раз, подразумевая два возможных исхода переговоров о своём возвращении. Позже член совета директоров компании Илья Суцкевер (Ilya Sutskever) заявил сотрудникам OpenAI, что Альтман в компанию не вернётся.

рекомендации Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы i7 14700К подъехал в Регард Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу

На возвращении последнего в состав руководства настаивали некоторые инвесторы OpenAI, они даже рассматривали вариант отставки совета директоров, если его конфликт с Альтманом не удастся разрешить, но пока победа закрепилась за этим органом правления. Принято считать, что временно возглавивший компанию Эмметт Шир придерживается позиции о необходимости сдерживать развитие искусственного интеллекта, если его распространение способно причинить вред человечеству. Он также обладает достаточно обширными управленческими и техническими компетенциями, чтобы выполнять эту работу до тех пор, пока не будет подобран постоянный преемник.