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Редакция
Новости Software Алексей Сычёв
Совет директоров OpenAI отказался вернуть на пост генерального директора Сэма Альтмана
У компании за три дня сменилось три генеральных директора.

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Стремительно развивающийся конфликт в руководстве стартапа OpenAI, который создал популярный чат-бот ChatGPT, как поясняет Bloomberg, к утру понедельника привёл к появлению уже третьего за прошедшее с вечера пятницы время генерального директора компании. Им стал бывший руководитель Twitch Эмметт Шир (Emmett Shear), а его предшественница Мира Мурати (Mira Murati), которая номинально возглавляла компанию после состоявшейся в пятницу отставки Сэма Альтмана (Sam Altman), вернётся к исполнению обязанностей технического директора компании и одного из членов совета директоров.

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Источник изображения: Reuters

Бывший председатель совета директоров Грег Брокман (Greg Brockman) и бывший генеральный директор Сэм Альтман (Sam Altman), которые стояли у истоков этого стартапа, прибыли в головной офис компании в Сан-Франциско утром, и Альтман не без досады заявил, что гостевым пропуском воспользовался в первый и последний раз, подразумевая два возможных исхода переговоров о своём возвращении. Позже член совета директоров компании Илья Суцкевер (Ilya Sutskever) заявил сотрудникам OpenAI, что Альтман в компанию не вернётся.

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На возвращении последнего в состав руководства настаивали некоторые инвесторы OpenAI, они даже рассматривали вариант отставки совета директоров, если его конфликт с Альтманом не удастся разрешить, но пока победа закрепилась за этим органом правления. Принято считать, что временно возглавивший компанию Эмметт Шир придерживается позиции о необходимости сдерживать развитие искусственного интеллекта, если его распространение способно причинить вред человечеству. Он также обладает достаточно обширными управленческими и техническими компетенциями, чтобы выполнять эту работу до тех пор, пока не будет подобран постоянный преемник.

#openai #генеральный директор
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