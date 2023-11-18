В течение нескольких часов.

Успех чат-бота ChatGPT может со стороны показаться историей стремительного взлёта, но компания OpenAI шла к этому долгие восемь лет, как отметил в своём обращении к бывшим коллегам покинувший её несколько часов назад сооснователь Грег Брокман (Greg Brockman). До недавних пор он занимал пост председателя совета директоров и президента OpenAI, но вчера совет директоров компании отправил в отставку генерального директора Сэма Альтмана (Sam Altman, на фото слева), и его соратник Брокман, по всей вероятности, решил последовать за ним.

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Источник изображения: AFP/Getty Images

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О причинах отставки Альтмана совет директоров говорил сухо, делая упор на утрату доверия в коммуникациях. Временно исполнять обязанности генерального директора OpenAI будет технический директор компании Мира Мурати (Mira Murati, на фото справа), но в дальнейшем у неё появится преемник. Альтман свою отставку подтвердил, хотя и не стал комментировать причины или говорить о дальнейших карьерных планах. Сооснователь компании Грег Брокман, согласно первоначальному плану совета директоров, должен был остаться в её структуре, подчиняясь новому генеральному директору, но со страниц социальной сети X он чётко дал понять, что покидает ряды руководства OpenAI.