Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Software Алексей Сычёв
Создавшая ChatGPT компания OpenAI лишилась сразу двух ключевых руководителей
В течение нескольких часов.

реклама

Успех чат-бота ChatGPT может со стороны показаться историей стремительного взлёта, но компания OpenAI шла к этому долгие восемь лет, как отметил в своём обращении к бывшим коллегам покинувший её несколько часов назад сооснователь Грег Брокман (Greg Brockman). До недавних пор он занимал пост председателя совета директоров и президента OpenAI, но вчера совет директоров компании отправил в отставку генерального директора Сэма Альтмана (Sam Altman, на фото слева), и его соратник Брокман, по всей вероятности, решил последовать за ним.

реклама

Источник изображения: AFP/Getty Images

рекомендации
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
i7 14700К подъехал в Регард
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу

О причинах отставки Альтмана совет директоров говорил сухо, делая упор на утрату доверия в коммуникациях. Временно исполнять обязанности генерального директора OpenAI будет технический директор компании Мира Мурати (Mira Murati, на фото справа), но в дальнейшем у неё появится преемник. Альтман свою отставку подтвердил, хотя и не стал комментировать причины или говорить о дальнейших карьерных планах. Сооснователь компании Грег Брокман, согласно первоначальному плану совета директоров, должен был остаться в её структуре, подчиняясь новому генеральному директору, но со страниц социальной сети X он чётко дал понять, что покидает ряды руководства OpenAI.

#chatgpt #openai #совет директоров #отставка
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Глава OpenAI подтвердил факт разработки GPT-5 его компанией
OpenAI приостановила набор платных подписчиков ChatGPT Plus — компания пока не справляется с наплывом желающих
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Ставим рекорды экономии вместе с AMD — шустрая игровая сборка дешевле 50000 рублей
50
"Achilles: Legends Untold" - еще один "дьяблоид" с безобразным управлением, но интересным сюжетом
+
Собираем мощный игровой ПК 2023 года за 150 тысяч рублей для игр в QuadHD на ультра с RT (Ноябрь)
13
Целесообразность покупки Xbox one S в 2023 году
10
«КАМАЗ» тестирует полностью беспилотный грузовик «Атлант 49»
4
Применение AI в робототехнике способно привести к созданию принципиально новых видов оружия
2
Всё ещё считаете китайскую армию "бумажным тигром" — подумайте ещё раз
6
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid E360
16
ВСУ развертывают новую систему радиоэлектронной разведки Falcons Eter
2
Ракетный комплекс РСД-10 "Пионер" - за что его назвали "Грозой Европы"
+

Сейчас обсуждают

nukemall
04:55
От той самой советской "Радиотехники" тут только название, впрочем дело не новое, так часто "возрождают" торговые марки, обычно неудачно, мало кому нужны китайские товары с накруткой за ностальгию.
Radiotehnika Vita: возвращение легенды с новым звучанием
Иван Албутов
04:22
Враньё статья. Это разные вселенные
Триллер "Джокер: Безумие на двоих" стартует на больших экранах 4 октября 2024 года
DANYNAFIG
04:01
Лицемерие называется :)
Первая волна из 7000 иностранных врачей, желающих помочь в условиях войны, прибудет в Израиль
glavhyilo
03:53
радиотехника-это классно.
Radiotehnika Vita: возвращение легенды с новым звучанием
SeTi2019
03:45
Когда я был очень юн и еще не было интернетов в жилых домах, кроме диалап модемов у самых избранных, я заходил в магазин комьютеров периодически, брал там распечатанный прайс лист и дома собирал этаки...
Собираем мощный игровой ПК 2023 года за 150 тысяч рублей для игр в QuadHD на ультра с RT (Ноябрь)
Михаил Трощенко
03:40
Недавно собирал компьютер за 50к рублей. Что могу сказать, ты собрал такой мусор зати деньги, мог взять лучше за те же средства. Как минимум, вместо того, чтобы засунуть м2 на 512, который стоит абсол...
Ставим рекорды экономии вместе с AMD — шустрая игровая сборка дешевле 50000 рублей
32Влад32
03:28
Когда зеленый уже сгинет?
Медведев: Зеленский раскрыл план Кремля о "Майдане-3" на Украине
Demiurg666
03:27
все тараканы должны сдохнуть
На юге Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,7 баллов, погиб один человек
Demiurg666
03:25
не построят
В пустыне Саудовской Аравии построят футуристические башни
Skyten
03:01
"Здесь автору точно приплатили боссы криптовалют." - А что этот автор поменял мнение большинства и крипто биржи заработали миллиарды? И второе циферка в 2010 году стоила 20$ а сегодня 36000$, а лохи т...
Почему доллар США – это финансовая пирамида, а Биткоин спасёт нас от краха американской империи
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем