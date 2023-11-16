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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Операционная система «Альт» получила совместимость с китайской архитектурой Loongarch64
Есть перспективы роста.

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Разработчики программного обеспечения из компании «Базальт СПО» сообщили о создании технологической сборки операционной системы «Альт», совместимой с китайскими процессорами с архитектурой Loongarch64. В настоящий момент это первая и единственная сборка российской ОС, которая может работать с указанной аппаратной платформой.

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Представленная сборка сделана с графической средой Xfce на базе эксперементальной ветки репозитория проекта «Сизиф». Позже «Базальт СПО» намерена выпустить дистрибутивы своей ОС «Альт» для Loongarch64.

Заявлено, что уже сейчас ОС «Альт» для Loongarch64 можно установить на ноутбуках, рабочих станциях и серверах. Пользователи смогут в таком случае работать с базовым набором программ, среди которых есть офисный пакет LibreOffice, браузер Firefox и графический редактор GIMP. Есть в комплекте и другое свободное ПО.

У специалистов «Базальт СПО» получилось адаптировать ОС «Альт» для полноценной работы с Loongarch64 за девять месяцев. Это получилось сделать так быстро благодаря автоматизации сборочного процесса с помощью уникальной технологии — так называемой догоняющей сборки пакетов. Это тот случай, когда в основном репозитории появляются новые программы, а робот автоматически создаёт задание на сборку аналогичного ПО для «догоняющих» платформ.

В настоящий момент ОС «Альт» работает на 9 архитектурах. Есть основные i586, x86_64, aarch64, armh, ppc64le, а также «догоняющие» «Эльбрус», mipsel, riscv64. Представители «Базальт СПО» утверждают, что опыт разработки для указанных аппаратных платформ был использован при портировании на Loongarch64.

«Опыт ”Базальт СПО” по формированию одного из крупнейших репозиториев ПО мира будет очень полезен при продвижении российских процессоров и целых программно-аппаратных экосистем в Юго-Восточной Азии, — поделился Валентин Макаров, президент НП РУССОФТ. — Пока это кажется фантазией, но даже в масштабах РУССОФТ мы имеем всё необходимое, чтобы отработать хотя бы пилотное продвижение».

Генеральный директор «Базальт СПО» Сергея Трандин утверждает, что у процессорыов с архитектурой Loongarch64 есть важное преимущество: китайские разработчики предоставляют всю необходимую техническую документацию на свои решения. Это позволяет использовать их на объектах критической информационной инфраструктуры. Процессоры уже запущены в массовое производство, поэтому их можно рассматривать как реальную альтернативу западным аналогам.

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Все желающие могут скачать и протестировать сборку ОС «Альт» для Loongarch64 по этой ссылке.

#российское по #альт #loongarch64
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